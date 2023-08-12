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Fondaş Sözcü bildiğiniz gibi! Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne getirilen Ömer Faruk Belviranlı'yı liyakatsizlikle suçladı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla kritik atamalar gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen bu atamalarda birçok kuruma yeni isimler getirildi.

Fondaş Sözcü bildiğiniz gibi! Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne getirilen Ömer Faruk Belviranlı'yı liyakatsizlikle suçladı
Ekleme: 12.08.2023 - 20:48 Güncelleme: 12.08.2023 - 21:13 / Editör: Ozge Selin
Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı.

Konya'nın yetiştirdiği Kültür ve Sanat İnsanı Ömer Faruk Belviranlı Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne genel müdür olarak atanmıştı.

Belviranlı 1991 yılında Sanatçı olarak atandığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunda müdürlük görevinde de bulunmuştu. Ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

SÖZCÜ'DEN SKANDAL MANŞET!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fonladığı, yaptığı skandal haberlerle Türk basın tarihine kara leke olarak geçen Sözcü gazetesi yine yeniden skandal bir manşete imza attı.

Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunu birincilikle kazanan, Yüksek Lisansını Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde tamamlayan, bu alanda tamı tamına 10 albüm çıkaran ve 2013'te Genel Müdür Yardımcılığı yapan Ömer Faruk Belviranlı'yı 'Tayyip Dede' şarkısını öne sürerek liyakatsizlikle suçladı.

Fondaş Sözcü bildiğiniz gibi! Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne getirilen Ömer Faruk Belviranlı'yı liyakatsizlikle suçladı

Ömer Faruk Belviranlı kimdir?

31 Ocak 1964 yılında Konya doğumlu Belviranlı, 2008 yılında tamamı amcası Dr. Ali Kemal Belviranlı’nın bestelerinden oluşan bir tasavvuf müziği albümü çıkardı. 2011 yılında Gülzâr-ı Safâ adlı 2. Tasavvuf Müziği albümü Selçuklu Belediyesi tarafından yayınlandı. 2012 yılında “Şarkılar O’nu Söyler” adlı 3 CD'den oluşan 3. albümü Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 2013 yılında projesini hazırlayıp sanat yönetmenliğini yaptığı Osmanlı'dan günümüze cami musikisi isimli alanında bir ilk olan albümü Bursa Osmangazi Beşediyesi tarafından Kültür hayatımıza takdim edildi. Belviranlı, ABD ve Avustralya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerindeki Türk müziği ve tasavvuf müziği konserlerine Solist olarak davet edildi ve buralarda konserler verdi.

Yurtdışında birçok ülkede; Hz. Mevlana, Mevlevilik ve Tasavvuf Müziği konulu panel ve konferanslara konuşmacı olarak davet edildi ve bu ülkelerde bildiriler sundu.




Fondaş Sözcü bildiğiniz gibi! Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne getirilen Ömer Faruk Belviranlı'yı liyakatsizlikle suçladı
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