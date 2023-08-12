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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi

CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde yandaşa verilen İETT bakım-onarım ihalesi, arızalanan, yanan ve servis dışı kalan otobüsleri alışıldık manzara haline getirdi. Sosyal medyaya sıkça yansıyan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen videoda bir İETT otobüsünün arkasından dumanlar çıkararak seyrini sürdürdüğü görüldü. Otobüsün çıkardığı duman nedeniyle trafik akışının da yavaşladığı kayıtlara geçti.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi
Ekleme: 12.08.2023 - 16:04 Güncelleme: 12.08.2023 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi
İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor. İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye İmamoğlu, mevcut sorunları görmezden geliyor.

DUMANLAR YÜKSELDİ
Kaza, arıza ve yangın görüntülerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir İETT otobüsünün arka bölümünden başlayan yangının nedeniyle çıkan dumanların yola yayıldığı görüldü. Dumanlar nedeniyle yolda trafik yavaşlarken, otobüs şoförünün yangına karşı seyrini sürdürmesi dikkat çekti.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi

BİR GÜNDE 1850'DEN FAZLA ARIZA
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'İETT otobüslerinde ve metrobüslerde arızalar her geçen gün artıyor. İstanbul genelinde önceki gün itibarıyla özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı. Bu arızaların sebebi de otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılması, görevden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesidir.' diye konuştu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi

YANDAŞA ÇEKİLEN KIYAK ARIZA ÇIKARDI
Ekrem İmamoğlu'nun bakım ihalesini CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdiği İETT otobüslerinin 2022'de yaşadığı arıza sayısı yüzde 60'a yakın arttı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, yaptığı açıklamada, İETT'nin otobüslerinin sürekli arızalarla ve kazalarla gündeme geldiğini söyledi.

DENETİM RAPORUYLA ORTAYA ÇIKTI
Denetim Komisyonu olarak hazırladıkları 2022 Yılı Denetim Raporu'na atıfta bulunan Kaynar, rapor hazırlanırken otobüslerin arıza kayıtlarını da incelediklerini dile getirdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi

Bu incelemede, İETT'nin toplu ulaşımda kullanılan otobüs ve metrobüslerinin, 2019'dan 2022 yılına kadar olan arıza bilgilerini derlediklerini ifade eden Kaynar, 'Bu kapsamda, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı.' dedi.
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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmet siyaseti! İETT'de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi
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