CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni çiftliğe çevirmişler! İl Başkanı oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştirmiş

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, yakınlarını işe yerleştirerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni adeta çiftliğine çevirdi. Hikmet Saatçi'nin oğlu Özgür Saatçi ve kızı Merve Saatçi Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Hikmet Saatçi'nin damadı Ufuk Serdar Özmen de Aydın Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak çalışıyor. Hikmet Saatçi'nin gelini Banu Peker Saatçi CHP döneminde Bozdoğan Belediyesi'nde memur yapıldı. Skandal bununla da kalmadı. İl Başkanı Hikmet Saatçi İl Başkanı olmadığı dönemlerde kendisini belediye şirketine yönetim kurulu üyesi yaptırarak huzur hakkı aldığı ortaya çıktıFetullahçı Terör Örgütü'nün Belediyeler imamı Erkan Karaarslan tutuklu olarak yargılanırken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ona yakın olan isimler hala önemli görevler yapıyor. Karaarslan'a yakın olan isimler çifte maaş alıyor. Karaarslan tarafından Beşiktaş Belediyesi'nden Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanı yapılan Egemen Emre Beşli, Ege ET A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi buradan da maaş alıyor. Emre Beşli'nin eşi Melisa Tunçay Beşli de Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Daire Başkanı yapılan Sinan Yamen, Ege Et A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak bir maaş da buradan alıyor. Ağabeyi Ertuğrul Yamen ise Genel Sekreter olarak görev yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşen Nermin Canyurt İmar A.Ş.'den hala maaş almaya devam ediyor. Canyurt Karaarslan'ın şirketi Muhkem A.Ş.'ye verilen ihaleyi sahte evrakla yapılmış gibi gösterdiği iddiasıyla Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi ASKİ'nin Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç, alımlarda usulsüzlük yaptığı gerekçesi ile 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanıyor. Karaarslan ile telefon irtibatı tespit edilen Olkaç, Aybel A.Ş Yönetim Kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alıyor. Olkaç'ın görevi kötüye kullanma suçundan 2 kere hapis cezası almasına rağmen göreve devam ettiği öğrenildi. Mal varlığı anormal şekilde arttığı iddia edilen Olkaç'ın Aydın'ın en lüks semti Mimar Sinan Mahallesi'nde tripleks villada oturduğu öne sürüldü.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde Genel Müdür olarak görev yapan yeğeni Ümit Erkan ile birlikte 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik' suçlarından birlikte yargılanıyor.19 yıl hapsi istenen Ümit Erkan Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Ümit Erkan, İmar A.Ş ve AY Jeotermal A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapıyor. Aybel A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında AY Jeotermal ve İmar A.Ş Genel Müdürlüğü'nü yürüten Ümit Erkan paraya para demiyor.Bülent Bozbaş, Erkan Karaaslan sayesinde Aydın Belediyesi'ne Mali Hizmetler Müdürü, Büyükşehir yasası ile birlikte önce Mali Hizmetler Daire Başkanı, daha sonra da Genel Sekreter Yardımcısı yapıldı. Bozbaş hakkında Erkan Karaarslan'ın şirketlerine usulsüz ihale vermesi nedeniyle birçok dava açıldı. Erkan Kararslan ile 2015 yılı içinde 85 kere irtibatı tespit edilen Bozbaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 657'ye tabi çalışırken aynı zamanda Erkan Karaarslan'a ait E-Yöntem, Bekad firmaları adına ücret karşılığında eğitim seminerleri verdi. Bülent Bozbaş belediye şirketi Aysera A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alması sağlandı.Önder Yeğen, Erkan Karaarslan tarafından kurulan Yeküd Derneği ve Vizyon Yayıncılık adına Aydın Belediyesi'nde çalıştığı, Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nce 2013 yılında açılan danışmanlık ihalesinde çıkarılan davet mektubunu Yeküd Derneği adına teslim aldığı Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tespit edildi. Aydın Belediyesi'nin Büyükşehir kapsamına alınmasıyla Genel Sekreter, daha sonra bu görevden ayrılarak müfettiş olarak görev aldı. Aysere A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Yolsuzlukları soruşturması gereken ve Teftiş Kurulu'na başkan yapılan Yeğen'in eşi Zahra Duygu Yeğen de yolsuzlukları araştırması için iç denetçi yapıldı.Aydın ASKİ Genel Müdür Yardımcılığı yaparken emekli olarak İstanbul'a yerleşen Nermin Canyurt, Karaarslan'ın şirketi Muhkem A.Ş.'de verilen ihaledeki işi sahte evrakla yapmış gibi gösterdiği iddiasıyla Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'de 'Resmi evrakta sahtecilik', 'İhaleye fesat' ve 'Edimin ifasına fesat' suçlarından yargılanıyor. Canyurt, emekli olmasına karşın Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi Ege Et A.Ş.'den de bir maaş alıyor.Alaattin Özçelik, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ASKİ Genel Müdürlüğü'nün dışında Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak da görev aldı. Bunun yanında belediye şirketi İmar A.Ş de yönetim kurulu üyesi olarak maaş aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesinde Çevre Koruma Dairesi ile Gençlik ve Spor Daire Başkanı olarak görev yapan İbrahim Gürdal, aynı zamanda İmar A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi oldu. Yolsuzluk nedeniyle Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Gürdal, Aydın Baltaköy'de kendisine lüks villa yaptırdığı ve villanın değerinin on milyonlarca lira olduğu iddia edildi.Serdar Adanır, Aydın Büyükşehir Belediyesinde İtfaiye Daire Başkanlığı yaparken yaş haddinden emekli oldu. Adanır'ın emekli olmasına rağmen Belediye şirketi üzerinden koordinatör yapıldığı ve yüklü bir maaş aldığı öğrenildi. Emekli maaşını yanında koordinatör maaşı da alan Adanır'ın aynı zamanda Aybel A.Ş şirketine yönetim kurulu üyesi yapılarak 3. maaşı alması sağlandı. Eşi Dilek Adanır'ın ile kendi adını taşıyan oğlu Serdar Adanır'ın belediye şirketi üzerinden işe alındığı ortaya çıktı.Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olan Zafer Uçar, ikinci maaşı alması için Aybel A.Ş de yönetim kurulu üyesi yapıldı. Gökçen Çavuşoğlu, Özlem Çerçioğlu'nun sekreteriyken istisnai kadrodan devlet memuru yapıldı. Gökçen Çavuşoğlu kariyer basamaklarını hızla tırmanarak ardından Daire Başkanı oldu. Bununla da kalmayan Gökçen Çavuşoğlu belediye şirketi Ay Jeotermal A.Ş'ye yönetim kurulu başkanı oldu. Jeotermal konusunda hiçbir eğitimi olmayan Gökçen Çavuşoğlu'nun yönettiği şirketin Sayıştay raporlarına göre iflasın eşiğine geldiği görüldü. Eşi ozan Çavuşoğlu'nun da ASKİ Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Çavuşoğlu'nun Aydın Kızılcaköy'de lüks villa yaptırdığı ve villanın on milyonun üzerinde değeri olduğu iddia edildi.Mehmet Volkan Zeytin, FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan tarafından Milas Belediyesi'nden 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde getirilerek Aydın Büyükşehir Belediyesine Mali Hizmetler Daire Başkanı yapıldı. Zeytin ikinci maaş alsın diye AY Jeotermal şirketine yönetim kurulu üyesi yapıldı. Volkan Zeytin'in eşi Sevtap Zeytin' de belediye şirketinden işe girdi. CHP'li Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun özel kalem müdürlüğünü yapan ve daire başkanı olarak da atanan Tahir Olçum ikinci bir maaş için Ay Jeotermal Şirketine yönetim kurulu üyesi yapıldı.Olçum FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'a 3 ayrı usulsüz ihale vermekten Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinde Çerçioğlu ile birlikte yargılanıyor. Vicdan Çetav, Aydın Büyükşehir Belediyesinde memur iken daire başkanı yapıldı. Vicdan Çetav, ikinci bir maaş alması için Ay Jeotermal şirketine yönetim kurulu üyesi yapıldı. Vicdan Çetav Kararaslan'a haksız ödeme yapmak istemeyen kadın çalışana mobbing yaptığı için Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.