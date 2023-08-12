Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi: Günlerdir konuşuluyordu herkes izlemek için akın etti

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ve yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun 2023 yılında ne zaman gerçekleşeceği merak edilirken Ankara'dan muhteşem görüntüler geldi. Herkes muhteşem doğa olayını izlemek için yüksek yerlere akın etti. "Perseid meteor yağmuru" Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde gözlemlendi. Gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabiliyor. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman ve nerede gerçekleşecek? Meteor yağmuru nerelerden görülecek?

'Perseid meteor yağmuru' Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde gözlemlendi.Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan ve en etkileyicisi olarak anılan Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor.Perseid meteor yağmuru , 12 ve 13 Ağustos'ta gökyüzünü aydınlatarak dünya genelinde zirve yapacak.Perseid meteor yağmurunun 12 Ağustos Cumartesi günü saat 23:00 ile 01:00 arasında başlaması bekleniyor.Kozmik olay, gece gökyüzünde saatte yaklaşık 100 göktaşı fırlatacak.Gece yarısından önce atmosfere giren bazı meteorlar ise uzun parlak izler bırakır ve ateş topları oluşturabilir.Meteorlar genelde 80 kilometre yüksekte, atmosferde yanarak parçalanırlar.