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Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!

Telefon dolandırıcıları yine can yaktı… İstanbul'da yaşayan K.A.S, soluğu poliste aldı. Tuzağa düştüğünü ve 8 milyon lirasını kaptırdığını anlattı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında dikkat çeken detaylara ulaşıldı: Daha önce de yapmışlar!

Ekleme: 12.08.2023 - 12:44 Güncelleme: 12.08.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!
Telefon dolandırıcıları, bir 'alo' kadar yakındı. İçişleri Bakanlığı'nın uyarılara rağmen binlerce insan, sahtekarların sözlerine inandı. Son olay da İstanbuş Eyüpsultan'da yaşandı.

K.A.S., önceki gün soluğu Emniyet'te aldı. Kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını anlattı. Mağdur K.A.S. 'Beni telefona aradılar. Banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirilip kullanıldığını söylediler.

Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!

Operasyon bitip temize çıkana kadar tüm para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermemi istediler. Onlara inanıp gelen kişiye poşete koyduğum para ve ziynet eşyalarını verdim. Sonra dolandırıldığımı anladım' ifadesini kullandı.

Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!

Tam 8 milyonluk para ve ziynet eşyasını poşete koyup dolandırıcılara teslim ettiğini söyleyen K.A.S'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada mağdur K.A.S.'nin 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı anlaşıldı.

Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak iki şüphelinin kimliğini belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. gözaltına alındı.

Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelilerin aynı yöntemle 24 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt'ta mağdur B.U.'ya ait 350 bin lirayı da çaldıkları belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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