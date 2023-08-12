Bir telefonla 8 milyon lirasını kaptırdı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak!

Telefon dolandırıcıları, bir 'alo' kadar yakındı. İçişleri Bakanlığı'nın uyarılara rağmen binlerce insan, sahtekarların sözlerine inandı. Son olay da İstanbuş Eyüpsultan'da yaşandı.K.A.S., önceki gün soluğu Emniyet'te aldı. Kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını anlattı. Mağdur K.A.S. 'Beni telefona aradılar. Banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirilip kullanıldığını söylediler.Operasyon bitip temize çıkana kadar tüm para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermemi istediler. Onlara inanıp gelen kişiye poşete koyduğum para ve ziynet eşyalarını verdim. Sonra dolandırıldığımı anladım' ifadesini kullandı.Tam 8 milyonluk para ve ziynet eşyasını poşete koyup dolandırıcılara teslim ettiğini söyleyen K.A.S'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada mağdur K.A.S.'nin 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı anlaşıldı.Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak iki şüphelinin kimliğini belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. gözaltına alındı.Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelilerin aynı yöntemle 24 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt'ta mağdur B.U.'ya ait 350 bin lirayı da çaldıkları belirlendi.Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.