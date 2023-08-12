Beşiktaş'ta tadilat yapılan binada çökme!
İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan tarihi ahşap binada çökme meydana geldi. Bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken itfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.
Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı ahşap binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Göçük altında kalan 2 kişiden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekiplerin göçük altındaki kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.