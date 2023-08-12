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Beşiktaş'ta tadilat dehşeti: Enkaz altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti

İstanbul boğazının hemen yanındaki Kuruçeşme sahilinde tarihi binada tadilat yapılırken çökme meydana geldi. Bir mimar ile 4 işçinin çalıştığı tadilat alanındaki çökme sonucu 4 işçi kurtulurken mimar stajerin enkaz altında kaldığı belirtildi. Göçük altında kalan stajyer mimar Atilla Aydın, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta tadilat dehşeti: Enkaz altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti
Ekleme: 12.08.2023 - 15:51 Güncelleme: 12.08.2023 - 19:20 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta tadilat dehşeti: Enkaz altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti
Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi 35 numaralı tarihi yalıda tadilat yapılırken aniden çökme yaşandı. Saat 15.30 sıralarında yaşanan çökme sonucu tadilat yapılan binada çalışan 4 işçi kendini kurtarırken 22 yaşındaki stajer mimar enkazın altından kurtulamadı.

Tarihi taş binada orta kısmının yıkılıp tarihi duvarının bırakıldığı binanın enkazı altında kalan stajer mimar için olay yerine Arama Kurtarma ekiplerinden AFAD, itfaiye ekipleri polis ve Belediye işçileri katıldı. Çökmenin yaşandığı binanın enkazında arama kurtarma köpeği tarafından sessizlik sağlanarak çalışma yapıldı.

Kuruçeşme'de tadilat yapılan tarihi yalıda çökme meydana geldi

STAJYER MİMAR HAYATINI KAYBETTİ

Göçük altından ses alınamayınca iş makinaları ile çevresinden enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Polis ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Göçük altında kalan stajyer mimar Atilla Aydın çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü. Aydın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kuruçeşme'de tadilat yapılan tarihi yalıda çökme

Çökme olayının büyük gürültü ile gerçekleştiğini ve hemen olay yerine geldiklerinde 4 işçinin enkaz altından sağ kurtarıldığını fakat stajer mimarın enkaz altında kaldığını belirten Tekne görevlisi Ensar Ömür, 'Ben teknedeydim. Burası aylar öncesinden başlayan tadilat çalışması nedeniyle etrafı kapatılmıştı. Büyük bir gürültü geldi ve duman yükseldi. Koşup enkaz alanına geldiğimizdi işçilerden dördü taşların arasından çıkarıldı. Fakat stajer mimarın enkaz altında kaldığı belirtildi. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık. Arama kurtarma ekipleri gelip enkaz altındaki stajer mimarı aramaya başladılar' dedi.

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İZNİYLE TADİLAT BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlügü'nün izniyle içerisi yıkılarak sadece dış duvarı bırakılan ve ahşap iskele ile tutturulan tadilat sonrasında tarihi taş bina çökerek genç bir stajer mimarın hayatına mal oldu. Boğaziçi İmar'ın böyle bir tadilata izin vermesinin araştırılması istendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından göçük ile ilgili yapılan açıklamada ise '12.08.2023 tarihinde Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme mahallesi'nde meydana gelen duvar çökmesi olayında 2 kişi yaralanmış olup, Dursun Bayar (24) hayati tehlikesi olmayacak şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şahsın tedavisi devam etmektedir. Olayda göçük altında kalan ve göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Atilla Aydın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır.' denildi.

Beşiktaş'ta tadilat dehşeti: Enkaz altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta tadilat dehşeti: Enkaz altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta tadilat dehşeti: Enkaz altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta tadilat dehşeti: Enkaz altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta tadilat dehşeti: Enkaz altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti


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