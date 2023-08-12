Beşiktaş'ta tadilat dehşeti: Enkaz altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti

Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi 35 numaralı tarihi yalıda tadilat yapılırken aniden çökme yaşandı. Saat 15.30 sıralarında yaşanan çökme sonucu tadilat yapılan binada çalışan 4 işçi kendini kurtarırken 22 yaşındaki stajer mimar enkazın altından kurtulamadı.Tarihi taş binada orta kısmının yıkılıp tarihi duvarının bırakıldığı binanın enkazı altında kalan stajer mimar için olay yerine Arama Kurtarma ekiplerinden AFAD, itfaiye ekipleri polis ve Belediye işçileri katıldı. Çökmenin yaşandığı binanın enkazında arama kurtarma köpeği tarafından sessizlik sağlanarak çalışma yapıldı.Kuruçeşme'de tadilat yapılan tarihi yalıda çökme meydana geldiGöçük altından ses alınamayınca iş makinaları ile çevresinden enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Polis ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Göçük altında kalan stajyer mimar Atilla Aydın çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü. Aydın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kuruçeşme'de tadilat yapılan tarihi yalıda çökmeÇökme olayının büyük gürültü ile gerçekleştiğini ve hemen olay yerine geldiklerinde 4 işçinin enkaz altından sağ kurtarıldığını fakat stajer mimarın enkaz altında kaldığını belirten Tekne görevlisi Ensar Ömür, 'Ben teknedeydim. Burası aylar öncesinden başlayan tadilat çalışması nedeniyle etrafı kapatılmıştı. Büyük bir gürültü geldi ve duman yükseldi. Koşup enkaz alanına geldiğimizdi işçilerden dördü taşların arasından çıkarıldı. Fakat stajer mimarın enkaz altında kaldığı belirtildi. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık. Arama kurtarma ekipleri gelip enkaz altındaki stajer mimarı aramaya başladılar' dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlügü'nün izniyle içerisi yıkılarak sadece dış duvarı bırakılan ve ahşap iskele ile tutturulan tadilat sonrasında tarihi taş bina çökerek genç bir stajer mimarın hayatına mal oldu. Boğaziçi İmar'ın böyle bir tadilata izin vermesinin araştırılması istendi.İstanbul Valiliği tarafından göçük ile ilgili yapılan açıklamada ise '12.08.2023 tarihinde Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme mahallesi'nde meydana gelen duvar çökmesi olayında 2 kişi yaralanmış olup, Dursun Bayar (24) hayati tehlikesi olmayacak şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şahsın tedavisi devam etmektedir. Olayda göçük altında kalan ve göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Atilla Aydın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır.' denildi.