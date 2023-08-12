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Bakan Vedat Işıkhan emekli maaş artışı için ekim ayını işaret etti

Emeklilerin sorunlarını dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaş artışları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini ve Meclis açılır açılmaz gerekenin yapılacağını belirtti.

Bakan Vedat Işıkhan emekli maaş artışı için ekim ayını işaret etti
Ekleme: 12.08.2023 - 18:22 Güncelleme: 12.08.2023 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Vedat Işıkhan emekli maaş artışı için ekim ayını işaret etti
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte emekli maaşı zam oranı yüzde 25 oldu.

Meclis'ten geçerek yasalaşan emekli maaşı zammının ardından milyonlarca emeklinin gözü yapılacak iyileştirilmelere çevrildi.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret verdiği maaş iyileştirmeleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik açıklama geldi.

Bakan Vedat Işıkhan bugün Çorum'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Çorum Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Işıkhan, Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Emeklilerin sorunlarını dinledi

Vedat Işıkhan, Çorum sokaklarında yürürken, bir vatandaş, emeklinin sorunlarından bahsetti.

Bakan Vedat Işıkhan emekli maaş artışı için ekim ayını işaret ettiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da emeklilerin sorunlarını dinledi
'Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak'

Bakan Işıkhan, 'Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah.' dedi.

'Cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışıyoruz'

Işıkhan, diğer vatandaşlara da 'Çok rahat olun, lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışıyoruz.' dedi.

'Gözler ekim ayında'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu açıklamaların ardından gözler ekim ayında açılacak Meclis'e çevrildi.
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Bakan Vedat Işıkhan emekli maaş artışı için ekim ayını işaret etti
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