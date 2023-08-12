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3 gündür aranıyordu: Cesedi sulama kanalında bulundu!

Adana'da Rahşan Dursun'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Ekiplerin çalışmaları sonucu Rahşan Dursun'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu!

Ekleme: 12.08.2023 - 12:06 Güncelleme: 12.08.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
3 gündür aranıyordu: Cesedi sulama kanalında bulundu!
Adana'nın Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında, sabaha karşı hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi.

3 gündür aranıyordu: Cesedi sulama kanalında bulundu!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen su altı polislerinin sudan çıkardığı kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 gündür aranıyordu: Cesedi sulama kanalında bulundu!

Rahşan Dursun'a ait olduğu belirlenen ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

3 gündür aranıyordu: Cesedi sulama kanalında bulundu!

Rahşan Dursun'un kayıp olduğu ve ailesi tarafından 3 gündür arandığı öğrenildi.



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