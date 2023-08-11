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Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman istifa ederek AK Parti'ye katıldı: Parti İslam düşmanlığına doğru evrildi

Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman, partinin politikalarının İslam düşmanlığına dönüştüğü gerekçesiyle beraberindeki partililerle birlikte istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Sosyal medya hesabından istifasına ilişkin paylaşımda bulunan Karaduman, Ümit Özdağ'ın bütün olumsuzluklara göz yumduğunu anlatarak "Türkçe ibadet isteği gibi bazı hususlar bizleri rahatsız ettiği gibi partinin yanlış yollara sapabileceğini göstermiştir. Partinin İslamiyet düşmanlığına doğru evrildiğini gördük" dedi.

Ekleme: 11.08.2023 - 17:07 Güncelleme: 11.08.2023 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman istifa ederek AK Parti'ye katıldı: Parti İslam düşmanlığına doğru evrildi
Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman, partinin politikalarının İslam düşmanlığına dönüştüğü gerekçesiyle istifa etti. Akduman ve beraberindeki partililer, AK Parti'ye katıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti içinde çıkar odakları olduğunu söyleyen Akduman, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın yaşanan tüm olumsuzluklara göz yumduğunu anlattı.

Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman istifa ederek AK Parti'ye katıldı: Parti İslam düşmanlığına doğru evrildi

'Mücadelemiz İslam düşmanlığına döndü'

Akduman şunları söyledi:

'Genel Başkanın tüm bu olanlara göz yummasıyla Zafer Partisi'nin hedeflerinden şaşmasına ve kraldan çok kralcılık yaparak, liyakatı yok edip idarenin tekelleşmesine yol açmaktadırlar. Ayrıca bizler İlçe başkanı ve yönetimi olarak ülkemizin, milletimizin her sorununu kendimize dert edinerek, sığınmacı sorunu da dahil olmak üzere gece gündüz demeden partimiz için çalışmalarımızı sürdürdük. Ancak bu sorun İle mücadelemizin, zaman zaman parti içerisinde İslamiyet düşmanlığına doğru evrildiğini gördük.'

Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman istifa ederek AK Parti'ye katıldı: Parti İslam düşmanlığına doğru evrildi

'Türkçe ibadet isteği partinin yanlış yollara sapabileceğini göstermiştir'

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Filiz'in Türkçe ezan açıklamasıyla partinin yanlış yollara saptığını ifade eden Akduman şöyle devam etti:

'Tevfik Göksu'nun haber kanalında kıldığı namazın görüntüsü için Esenler Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak veya Partimizin bir Genel Başkan Yardımcısının Türkçe ibadet isteği gibi bazı hususlar bizleri rahatsız ettiği gibi partinin de yanlış yollara sapabileceğini göstermiştir.
Bilinmelidir ki, bizler bu sorunları yaratanlarla, Türk milleti menfaatine çalışmak yerine sadece gösteri peşinde olanlarla bizlerin emekleri üstünde tepinip haksız yere kendilerine pay çıkarmaya çalışanlarla mücadele etmekten asla kaçınmadık, geri adım atmadık.
Ancak geldiğimiz bu noktada bu kişilerle uğraşarak vakit öldürmek yerine ;her daim yüce Türk milletine hizmeti seçtiğimizden ötürü; Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimizden ve Zafer Partisi Üyeliğinden an itibariyle istifa etmiş bulunuyoruz.'

Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman istifa ederek AK Parti'ye katıldı: Parti İslam düşmanlığına doğru evrildi
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