Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan H.T. ve H.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. ‘PKK terör örgütüne üye olma' suçundan dosya kaydının bulunduğu öğrenilen Z.D., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.