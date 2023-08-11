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Beyaz Gazete
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İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!

İYİ Partili Lütfü Türkkan, CHP'li Faik Öztrak'ın "Kemal Kılıçdaroğlu 2 oydan birini aldı" çıkışına tepki göstererek "Birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz!" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!
Ekleme: 11.08.2023 - 09:49 Güncelleme: 11.08.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!
Ancak Türk halkı, istikrardan yana oy kullandı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan, oylarında büyük kayıp yaşayan 7'li koalisyon ortakların hüsran sonrası birbirlerine salvoları devam ediyor.

İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilginin sebebi olarak gösterdi, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise 'CHP son tercihimdi' çıkışı yaptı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!

Koalisyon son dakika katılan Ümit Özdağ'ın 'Kemal Kılıçdaroğlu bana 3 bakanlık verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım' sözleri ise koalisyonu salladı… İddiayı yalanlamayan Kılıçdaroğlu'nun '2 kişi arasında yapılmış bir anlaşmaydı. Kimse bilmiyordu' demesi de kavgası tırmandırdı. Gizli protokolü öğrenen ortaklar, masayı dağıttı…

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!

ÖZTRAK KILIÇDAROĞLU HER 2 OYDAN BIR TANESİNİ ALDI

Seçim bitse de, koalisyonda kavga bir an bile azalmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, değişim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırdı. Hatta seçimde alınan yenilgiye rağmen 'Kılıçdaroğlu Türkiye'de atılan her 2 oydan bir tanesini aldı' ifadesini kullandı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'DAN SERT TEPKİ GELDİ

İşte Faik Öztrak'ın bu sözleri, koalisyon ortaklarından İYİ Parti'yi kızdırdı. Küfürbaz vekil Lütfü Türkkan, Faik Öztrak'ın sözlerine sosyal medyadan karşı çıktı.

'CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı' demiş. Neden ittifaka karşı olduğumu bundan daha iyi ifade eden bir cümle olamaz. Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz. Bunun için de bunca çileyi sıkıntıyı göğüsleyip parti kurmadık' mesajı paylaştı.

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