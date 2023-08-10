İYİ Parti koalisyonu yine dağıttı! O isimden çok net ittifak mesajı geldi: Seçime tek başına…

8'li koalisyon, toplanıp toplanıp dağıldı… Adaydan bakanlıkların paylaşımına kadar tek bir konuda bile anlaşamadı. Yaptıkları onca toplantının ardından 13 yıl boyunca tek bir seçim bile kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkarttı.14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldıkları yenilgiyle hüsranı yaşayan partilerde, kriz yaşandı. Daha önce 'Kumar masasında olmam' diyerek koalisyon masasından kalkan ancak 3 gün sonra geri adım atan İYİ Parti lideri Meral Akşener, tepkilerin odağındaydı.Seçimlerin ardından yapılan kongrede suskunluğunu bozan Meral Akşener, hem partisini hem de koalisyon ortaklarını suçladı. 'Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum' diyerek bir kez daha masadan kalktığını açıkladı.Seçimlerin ardından bir kez bile bir araya gelmeyen 8'li koalisyonda herkes ittifak arayışına başladı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ise yerel seçimler için çok net ittifak açıklaması yaptı.Burdur'da partisinin il başkanlığını ziyaret eden Buğra Kavuncu, '26 Ağustos'ta önemli bir aktivitemiz olacak. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen öncesinde o kutlu yürüyüşün, Büyük Taarruz'un başladığı gün olan 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da İYİ Parti olarak bütün teşkilatlarımızın da katılacağı bir etkinlik düzenliyoruz.Uzun süredir de sessizliğini muhafaza etmiş olan genel başkanımızın önemli açıklamalar yapacağı bir toplantı olacak. Önümüzdeki süreç önemli.Bir genel seçim geçirdik ve seçmenimiz, milletimiz bize muhalefet görevi verdi. İktidar olmak kadar da önemlidir muhalefet. Doğru muhalefet yapmak, memleketin, milletin dertlerini ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hakkıyla hem Mecliste hem il teşkilatlarımızda vatandaşlarımızın iktidarla alakalı sıkıntılarını, şikayetlerini gündeme getirmek çok önemli. İYİ Parti teşkilatları bu anlayışla, bu şuurla üstüne düşeni yapmakta ve daha fazlasını yapmak için daha iyiye ulaşmak için de çaba içerisindeler' ifadesini kullandı.Bütün il teşkilatlarının yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarını en iyi şekilde yapacağını vurgulayan Kavuncu, sözlerine şöyle devam etti: Genel merkezimizin yapacağı değerlendirme, alacağı karar önemlidir.Bir iş birliği olur mu olmaz mı bunu da tabii ki teşkilatlarımızla konuşuyoruz. Ama bir gerçek var o da şu; şu an itibarıyla 81 ilde 973 ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı o il ve ilçedeki yerel problemler, özellikle belediyecilik anlamında halkımızın beklentileri ile ilgili sürdürüyoruz; çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz.Partimizi en iyi şekilde temsil edecek, partimizin ilke ve amaçlarıyla uyumlu adayların tespiti noktasında da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.