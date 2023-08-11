İstanbul'un klasikleşen sorunu: İstanbul'da 3 saat arayla iki metrobüs kazası!
İstanbullu vatandaşların çözülmeyen sıkıntısının başında gelen kaza haberleri her gün gelmeye devam ediyor. Üsküdar ve Beyoğlu'nda sabah saatlerinde iki ayrı nokta iki metrobüs kazası meydana geldi.
Üsküdar ve Beyoğlu'nda sabah saatlerinde metrobüs kazaları meydana geldi. Yaşanan iki ayrı metrobüs kazasında yaralanan olmadı.
KAZADA YARALANLAR OLMADI
İlk kaza Beyoğlu Halıcıoğlu istasyonu yakınlarında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs, kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Metrobüste bulunan yolcular istasyona yürüyerek gitti. Saat 08.00 sıralarında ise Üsküdar Altunizade istasyonuna gelen bir metrobüs önünde duran metrobüse çarptı. Kazanın etkisiyle aracın camları kırılırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.