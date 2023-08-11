İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık

İstanbullunun ulaşımla olan sıkıtısı bitmiyor...Arzılanan ve yanan toplu ulaşımların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldüBunun ardından UKOME toplantısından zam kararı çıktı.Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 oranında zam yapıldı.İstanbulkart, tam bilet ücreti 9.90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci bileti 4.83 TL'den 7.31 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL'den bin 177 TL'ye, öğrenci ise 140 TL'den 212 TL'ye çıkarıldı.İstanbul'da Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL'den 22.25 TL'ye çıkarılırken, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu.Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL oldu. Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücretine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı.Taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL olarak açıklandı.Toplu ulaşım araçlarında yeni tarife bugün uygulanmaya başladı.Sabah saatlerinde işe gitmek için metro ve metrobüsü kullanan kimi vatandaşlar zamlı tarifeden haberdarken, kimileri ise, haberdar değildi.İstanbulkartına para yükleyen Ahmet Hakan, 'Yeni yükledik ilk zamlı tarifeden. Karıtmıza yükledik. Yapacak birşey yok. Bin 177 lira olmuş. 777 lira civarı bir şey ödüyorduk. Abonman Mavi Kart kullanıyorum ben.Halk olarak vatandaş olarak hoşumuza gitmiyor bunlar ama yapacak birşeyimiz de yok. İnşallah bundan sonra vatandaşlar için daha güzel şeyler yapmaya çalışırlar. Çünkü herşeye zam geldiği için yoruyor. Hayat şartları zorlaştı baya.' dedi.