  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 29,74 - 29,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapılmasının ardından yeni ücret tarifesi bugün uygulanmaya başladı. Metrobüse binen vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Bunu karşılayacak gücümüz yok" dedi.

İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık
Ekleme: 11.08.2023 - 11:46 Güncelleme: 11.08.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık
İstanbullunun ulaşımla olan sıkıtısı bitmiyor...

Arzılanan ve yanan toplu ulaşımların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü

Bunun ardından UKOME toplantısından zam kararı çıktı.

Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 oranında zam yapıldı.

Tüm toplu taşıma ücretleri zamlandı
İstanbulkart, tam bilet ücreti 9.90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci bileti 4.83 TL'den 7.31 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL'den bin 177 TL'ye, öğrenci ise 140 TL'den 212 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul'da Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL'den 22.25 TL'ye çıkarılırken, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu.

Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL oldu. Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücretine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı.

Taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL olarak açıklandı.

İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık

Vatandaş ilk zamlı tarifeyi kullandı

Toplu ulaşım araçlarında yeni tarife bugün uygulanmaya başladı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için metro ve metrobüsü kullanan kimi vatandaşlar zamlı tarifeden haberdarken, kimileri ise, haberdar değildi.

'Yeni yükledik ilk zamlı tarifeden'
İstanbulkartına para yükleyen Ahmet Hakan, 'Yeni yükledik ilk zamlı tarifeden. Karıtmıza yükledik. Yapacak birşey yok. Bin 177 lira olmuş. 777 lira civarı bir şey ödüyorduk. Abonman Mavi Kart kullanıyorum ben.

Halk olarak vatandaş olarak hoşumuza gitmiyor bunlar ama yapacak birşeyimiz de yok. İnşallah bundan sonra vatandaşlar için daha güzel şeyler yapmaya çalışırlar. Çünkü herşeye zam geldiği için yoruyor. Hayat şartları zorlaştı baya.' dedi.
Ümit Özlale'den yerel seçimler için net mesaj: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Yol haritasını açıkladı
CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla görevden alındığı ortaya çıktı
İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık
İBB'nin bina testi çürük çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli Disney’e ağzını açamadı: Bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş!
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu
Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti
Heykeltıraşlar işsiz kalacak: Heykel yapan robot
Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt!
Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han Yunan basınında! Adım adım bakın nasıl takip ediyorlar?
Milyonları ilgilendiren düzenleme! 6 adımlı vergi reformu
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!
Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı: Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım
Kılıçdaroğlu'nun oyun alanı 'CHP'! Muhalif ses çıktıkça hıncını oradan alıyor
Malatya'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü 5.3 olarak açıkladı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

O göl için kritik uyarı: Sakın girmeyin!

O göl için kritik uyarı: Sakın girmeyin!

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor

Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor