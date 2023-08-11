  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 29,74 - 29,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu

Baykar, Bayraktar Akıncı ihracatı ile savunma ve havacılıkta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihracat anlaşmasını geçen hafta Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile imzaladı. ABD’nin önde gelen savunma sanayi yayınlarından Breaking Defense, Baykar'ın Suudi Arabistan'la imzaladığı savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesinin önemine ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise yaptığı açıklamada, Baykar'ın "buzkıran" gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açtığını belirterek, "İş birliği yaptığımız ortaklarımız Aselsan ve Roketsan da teknolojik kabiliyetlerine göre NCMS şirketiyle anlaşmalar yaptı." ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu
Ekleme: 11.08.2023 - 10:57 Güncelleme: 11.08.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu
Baykar, Bayraktar Akıncı ihracatı ile savunma ve havacılıkta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihracat anlaşmasını geçen hafta Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile imzaladı.

Bu anlaşmanın ardından şirket, Bayraktar Akıncı'nın Suudi Arabistan'da üretimi için Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşmalar başta ABD olmak üzere dünya basınında da yankı buldu.

Edinilen bilgilere göre, Breaking Defense'in konuya ilişkin haberinde, Baykar'ın Suudi Arabistan'da imzaladığı anlaşmaların önemine dikkat çekildi.

Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu

'Baykar 'buzkıran' gibi ilerleyerek Türk savunma sanayisine yol açıyor'

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Breaking Defense'e yaptığı açıklamada, Baykar'ın 'buzkıran' gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açtığını belirterek, 'İş birliği yaptığımız ortaklarımız Aselsan ve Roketsan da teknolojik kabiliyetlerine göre NCMS şirketiyle anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayisinde alt sistem üreten yüzlerce firma, bu alanda yeni iş birlikleriyle ihracat portföylerini genişletecek.' değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan son anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan Askeri Sanayisi'nin Akıncı'nın parçalarının yerel olarak üretilmesine yardımcı olacağını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

'Bu vesileyle uzun yıllardır yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarından elde ettiğimiz bilgi ve deneyimi aktararak teknoloji transferi de gerçekleştireceğiz. Bu anlaşmaların Suudi Arabistan'ın teknoloji geliştirme ve üretimi yerelleştirmeyi hedefleyen Vizyon 2030 projesine de ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.

Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu

Hem ihracat sözleşmesi hem de iş birliği anlaşması için büyük rakipler vardı. Özellikle Çin ve ABD'den rakipleri olmasına rağmen sürecin kazananı Bayraktar Akıncı oldu. Çok önemli rakipleri geride bırakarak böyle bir projenin yürütücüsü olduk. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında güçlü ve stratejik bir iş birliği gerçekleşiyor. İki ülkenin göstereceği ortak çabaların bölgesel ve küresel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum.'

Bayraktar, bazı medya kuruluşlarında iddia edildiği gibi Baykar'ın satıldığı veya buna yönelik bir süreç yürütüldüğünün doğru olmadığını vurgulayarak, 'Baykar daha önce nasılsa şimdi de aynı şekilde ilerlemeyi sürdürüyor. Şirket yapımızda ve iş anlayışımızda bir değişiklik gerçekleşmeyecek.' dedi.

Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu

Breaking Defense'in yazısında görüşlerine yer verilen uzmanlar, Baykar'ın imzaladığı anlaşmaların Türkiye ve Suudi Arabistan'ın savunma sanayileri arasında uzun vadeli bir ilişki oluşturacağını, bu durumun savunma sanayisi alanında Türkiye'nin diğer Körfez ülkeleriyle de iş birliğini artıracağını belirtti.
Uzmanlar ayrıca, Suudi Arabistan savunma sanayisiyle yapılan güç birliğinin, Baykar'ın Türk insansız hava çözümlerine yönelik artan talebi karşılamak için önem taşıyan üretim hızını ve kapasitesini de geliştireceğini vurguladı.
Ümit Özlale'den yerel seçimler için net mesaj: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Yol haritasını açıkladı
CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla görevden alındığı ortaya çıktı
İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık
İBB'nin bina testi çürük çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli Disney’e ağzını açamadı: Bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş!
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu
Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti
Heykeltıraşlar işsiz kalacak: Heykel yapan robot
Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt!
Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han Yunan basınında! Adım adım bakın nasıl takip ediyorlar?
Milyonları ilgilendiren düzenleme! 6 adımlı vergi reformu
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!
Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı: Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım
Kılıçdaroğlu'nun oyun alanı 'CHP'! Muhalif ses çıktıkça hıncını oradan alıyor
Malatya'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü 5.3 olarak açıkladı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

O göl için kritik uyarı: Sakın girmeyin!

O göl için kritik uyarı: Sakın girmeyin!

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor

Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor