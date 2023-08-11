  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 29,74 - 29,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

DGS sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlara nereden bakılır? DGS 2023 tercihleri ne zaman başlayacak?

Ön lisans mezunlarının eğitimlerini lisansa tamamlamak için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı'nı kazananlar belli oldu.

Ekleme: 11.08.2023 - 10:24 Güncelleme: 11.08.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
DGS sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlara nereden bakılır? DGS 2023 tercihleri ne zaman başlayacak?DGS sonuçları, eğitim hayatına önlisans programı ardından lisans programında devam etmek isteyen adaylar için açıklandı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tercih işlemleri ile adaylar öğrenim görmek istedikleri okul ve programları, elde ettikleri puan çerçevesinde sıralayacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebiliyor.

DGS SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENİRİM?

Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

PUAN NASIL HESAPLANIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak puanları hesaplanıyor.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların sınav puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların puanı hesaplanmayacaktır. 2022'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2023'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

ERİŞİME AÇILDI

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

 

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme”ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir.Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Ümit Özlale'den yerel seçimler için net mesaj: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Yol haritasını açıkladı
CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla görevden alındığı ortaya çıktı
İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık
İBB'nin bina testi çürük çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli Disney’e ağzını açamadı: Bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş!
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu
Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti
Heykeltıraşlar işsiz kalacak: Heykel yapan robot
Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt!
Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han Yunan basınında! Adım adım bakın nasıl takip ediyorlar?
Milyonları ilgilendiren düzenleme! 6 adımlı vergi reformu
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!
Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı: Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım
Kılıçdaroğlu'nun oyun alanı 'CHP'! Muhalif ses çıktıkça hıncını oradan alıyor
Malatya'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü 5.3 olarak açıkladı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

O göl için kritik uyarı: Sakın girmeyin!

O göl için kritik uyarı: Sakın girmeyin!

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor

Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor