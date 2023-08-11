DGS sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlara nereden bakılır? DGS 2023 tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENİRİM?

PUAN NASIL HESAPLANIR?

ERİŞİME AÇILDI

DGS sonuçları, eğitim hayatına önlisans programı ardından lisans programında devam etmek isteyen adaylar için açıklandı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tercih işlemleri ile adaylar öğrenim görmek istedikleri okul ve programları, elde ettikleri puan çerçevesinde sıralayacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebiliyor.Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak puanları hesaplanıyor.Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların sınav puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların puanı hesaplanmayacaktır. 2022'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2023'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme”ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir.Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.