Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli Disney’e ağzını açamadı: Bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş!

Disney Plus, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı Atatürk dizisini yayından aldı… Skandal karara tepki yağdı. Bu kararı Ermeni lobisinin baskısı ile aldığı ortaya çıkan platforma 'cüzdan Atatürkçüleri' işsiz kalırım korkusu ile ses çıkaramadı. Son olarak dizide Atatürk'ü oynayan ve rekor ücret alan Aras Bulut İynemli, "Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı" çıkışını yaptı. Disney'e tek laf edemeyen, Ermeni lobisi sorusu karşısında ise sesi titreyen Aras Bulut İynemli'ye tepki yağdı: Atatürkçülük rolünü iyi oynamışsınız!

FOX'UN dijital yayın platformu Disney Plus, bir skandala imza attı.Türkiye'nin ulusal değerlerini hiçe sayan platform, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı diziyi yayından kaldırdı… Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yapılan bu saygısızlığın Ermeni lobisi baskısıyla alındığı ortaya çıktı.Maliyetinin 8 milyon dolardan fazla olduğu belirtilen, fragmanı yayınlanan hatta yayın günü bile belli olan diziyle ilgili alınan karar, Türk halkını kızdırdı.Türkiye'ye ve Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu saygısızlık, büyük tepki aldı. Dizinin 29 Ekim'de FOX TV'de yayınlanacağı açıklansa da Türk halkı, Atatürk'e yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı. Abonelikler birer birer iptal edildi, boykot çağrısı yapıldı.CÜZDAN ATATÜRKÇÜLERİNDEN ÇIT YOK!Türkiye'nin tek yürek olup tepki göstermesi gereken bu saygısızlığa muhaliflerden ve her fırsatta 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlerden 'çıt' çıkmadı…Özellikle Disney Plus'ın reklam yüzü olanlar, alınan karara tepkisiz kaldı. Demet Özdemir, Aslı Enver, Tarkan, Eda Ece, Şahan Gökbakar ve Murat Boz, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının tüm dünyada izlenmesini engelleyen karara ses çıkartamadı.BÖLÜM BAŞINA REKOR ÜCRETHerkes, en çok da dizide Atatürk'ün hayatını canlandıran oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ne diyeceğini merak etti.Bölüm başına 850 bin TL aldığı iddia edilen İynemli, günler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı ve 'Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk'e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim.Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda...' dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın en büyük lideri olduğunu dile getiren Aras Bulut İynemli'nin Disney Plus'a tek laf etmedi.ERMENİ LOBİSİ SORUSUNU DUYUNCA...Gazetecilerin 'Ermeni lobisinin baskısı ile kaldırıldığı düşünülüyor' demesi üzerine panikleyen Aras Bulut, 'Hiç oralara girmeyelim, bence bu açıklama yeterli' diyerek apar topar konuyu kapatması ise dikkat çekti.Atatürk'ü canlandıran, bu rolden de rekor ücret alan Aras Bulut İynemli'nin ülkemiz hakkında bu skandal karara imza atan platforma tek laf etmeyişi, vatandaşların da tepkisi çekti. Vatandaşlar, sosyal medyadan tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:-Atatürkçü rolünü iyi oynamışsınız helal olsun!-Ne yapacaksın mesela bir daha dizi ve filmlerinde yer almamayı göze alıp disneyi kınayabilecek misin?-Arascım neden sesin titriyor ben anlamadım-Çok boş açıklama olmuş.-Disneyi kınıyorum deseydin keşke-Ben bir açıklama görmedim-Atatürk sevgisi ağır basıyor haksızlık etmeyin! Paranın üzerindeki Atatürk sevgisi...-Atatürk'ü para üstünde seven tipler bunlar!Disney Plus'ın skandal kararına pek çok ünlü sessiz kalmıştı. Oyuncu Hazal Kaya, 'Açıklama yapacak kadar bilgim yok. Nerede yayınlandığıyla ilgilenmiyorum' ifadesini kullanmıştı.Oyuncu Birce Akalay da günler sonra yaptığı açıklamada 'Ata kızıyım' çıkışı yapmış, ancak Disney Plus'a tek laf etmemişti. Soruyu 'Açıklama yapma gereği duysaydım sosyal medyadan yapardım' demişti.Gelen tepkiler üzerine yine Disney'e tek laf etmeyen Birce Akalay, kendisini eleştirenlere 'Haddinizi bilin' demişti!