Zonguldaklı uzman çavuş Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz' denildi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı başsağlığı mesajında, 'Kahraman silah arkadaşımız, 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim' dedi.