Trabzon'da kamyonetin şarampole yuvarlandı: 2 ölü 2 yaralı

Hayrat ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Pınarca Mahallesi'nde Nebi K'nin kullandığı 61 KS 646 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Ali D. (51) de sevk edildiği Of Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Yaralılar Havva K. (78) ve Zeynep K'nin (8) tedavisi aynı hastanede devam ediyor.