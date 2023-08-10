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Sözce çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!

CHP, Muğla Akbelen'deki yürüten termik santral için yürütülen genişletme çalışmalarını provoke etmeye kalktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri ile soluğu bölgede aldı. Çevreci rolü üstlenip halkı kışkırttı. CHP'liler, bölge halkının tepkisiyle karşılaştı hatta halka 'İndir elini' diyerek tartıştı… Provokasyonlarını sürdüren CHP'liler, TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı. İşte o toplantıda çevreci geçinen CHP'nin ve belediyelerinin yaptığı ağaç katliamı ortaya çıktı. CHP'nin yüzüne karşı tek tek sayılan o çevre katliamları sayıldı…

Sözce çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!
Ekleme: 10.08.2023 - 09:41 Güncelleme: 10.08.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Sözce çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!
CHP, kendisini çevreci ilan etti. Bu kez de Muğla Akbelen'de yürütülen termik santral için yürütülen genişletme çalışmalarını provoke etmek istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerini de toplayıp bölgeye gitti. Ancak bölge sakinlerinin tepkisi üzerine şoka girdi. CHP'li milletvekilleri halkla tartıştı hatta jandarmaya hakaretler etti…

Provokasyonu körükleyen CHP, konuyu TBMM'ye de getirdi. TBMM Genel Kurulu'nun Akbelen ormanları ile ilgili yaptığı olağanüstü toplantıda, kendini Türkiye'nin en büyük çevrecisi ilan eden CHP ile ilgili tüm gerçekler gün yüzüne çıkartıldı. İstanbul'un tarihi çınarlarından Fethiye'nin dünyaca ünlü 'Nostalji Yolu'na kadar CHP'li belediyelerin imza attıkları doğa katliamları bir kez daha hatırlatıldı.

TBMM Genel Kurulu önceki gün CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen ormanları ile ilgili olağanüstü toplantı. CHP, toplantıyı şova dönüştürmek isterken kendi çarpıtma ve yalanları ile yüzleşmek zorunda kaldı. AK Parti grubu adına konuşan Eskişehir Milletvekili, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı konuşma CHP'lileri kızdırdı. Dönmez, CHP'li belediyelerin doğaya verdikleri zararları tek tek sıralayıp 'Bodrum Belediyesi 13 yılda yeşil Bodrum'u beton Bodrum'a çevirirken neredeydiniz?' dedi.

İşte Meclis'te CHP'nin yüzüne karşı tek tek sayılan o çevre katliamları:

YÜZ YILLIK ÇINARLAR KESİLDİ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan biri tescilli 150-200 yıllık çınar ağaçlarından 112 tanesini köklerinden kesti.

Sözce çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!

İSTANBUL'UN DİKEY BAHÇELERİ: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonraki ilk işlerinden biri, karayolları kenarlarında duvarları süsleyen, aynı zamanda emisyon ve gürültüye karşı da bariyer oluşturan dikey bahçeleri bakım maliyetlerinin yüksekliğini gerekçe göstererek söktürmek oldu.

Yeşil duvarlar bir anda griye dönüştü. Bir ara buralara grafitiler yapıldı ancak bu da vatandaşın tepkisine neden oldu.

BEYLİKDÜZÜ'NDE AĞAÇ KATLİAMI: Beylikdüzü Belediyesi, ilk balık müzesinin bulunduğu alanda boyları 7-8 metreyi bulan 160 ağacı kesti. Belediyenin ağaç kesip meydan yapma girişimi büyük tepkilere neden oldu.

Sözce çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!

İZMİR KARABURUN'DA AĞAÇLAR KESİLDİ: İzmir Karaburun ilçesinde CHP'li belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları kesmesi vatandaşı ayağa kaldırdı. Vatandaşlar kesimi engellemek için büyük çaba harcarken, CHP'den tek bir tepki gelmedi.

Sözce çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!

İZMİR'DE KATLİAM BİTMİYOR: İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediyelerinin ağaç katliamları bitmedi. Bornova'da 50 yıllık ağaçlar kesildi. Sitenin önüne yol açmak için zeytin ağaçları katledildi.

150 YILLIK ZEYTİNLER: Marmaris Belediyesi tarım alanı açmak için 150 yıllık zeytin ağaçlarını gözünü kırpmadan katletti.

Sözce çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!

NOSTALJİ YOLU TANINMAZ HALE GELDİ: Muğla Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Fethiye Kayaköy'deki 'Nostalji Yolu'nda ağaçları yol genişletme gerekçesiyle katletti. Doğa harikası yol tanınmaz hale geldi.

180 AĞACI GÖZLERİNİ KIRPMADAN KESTİLER: CHP'li belediyelerin yaptığı en büyük ağaç katliamlarından biri Yalova'da yaşandı. Köprülü kavşak yapımı için Yalova Tonami Meydanı'nda bulunan, büyük çoğunluğunu çınarların oluşturduğu 180 ağaç kesildi. Gezi olaylarından kısa süre sonra yaşanan bu katliama CHP'lilerin sessiz kalması tartışmalara neden olmuştu.

Sözce çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!

YENİ ORMANDA AVRUPA BİRİNCİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Fatih Dönmez, çarpıcı bazı rakamlar da paylaşarak, şöyle dedi: Ülkemiz orman varlığı 2002 yılında ve 20 milyon 763 bin hektar iken geçtiğimiz yıl bu alan, bu büyüklük 23 milyon 245 bin hektara ulaşmıştır. Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi Raporu'na göre ülkemiz orman varlığını arttıran ülkeler sıralamasında 46'ncı sıradan 27'nci sıraya yükselmiş, ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında ise Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer almıştır.
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