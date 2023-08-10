Pençe-Kilit'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!