Pençe-Kilit'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Pençe-Kilit operasyonu kapsamında 4 PKK'lı terörist öldürüldü. Operasyonda dünkü saldırının planlayıcısı da etkisiz hale getirildi..
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!