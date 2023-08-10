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Beyaz Gazete
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MSB acı haberi duyurdu: 5 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce vurularak şehit düşmüş, 3 asker ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. MSB, taciz ateşi sonucu yaralanan askerlerden P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir, P. Söz. Er Mahmut Üçdağ ve P. Uzm. Çvş. Özkan Lale'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Ekleme: 10.08.2023 - 09:36 Güncelleme: 10.08.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
MSB acı haberi duyurdu: 5 askerimiz şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce vurularak şehit düşmüş, yaralanan 3 asker ise hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan askerlerden P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir, P. Söz. Er Mahmut Üçdağ ve P. Uzm. Çvş. Özkan Lale yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MSB acı haberi duyurdu: 5 askerimiz şehit oldu!

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur ALTINBAŞ ve İs. Uzm. Çvş. Kemal ÖZEK şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

MSB acı haberi duyurdu: 5 askerimiz şehit oldu!

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

1 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan askerlerden birinin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

MSB acı haberi duyurdu: 5 askerimiz şehit oldu!

Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz.' ifadesi kullanıldı.

ACI HABER ŞEHİT AİLELERİNE VERİLDİ
Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın acı haberi, Ulukent Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin ailesine acı haberi, Vali Ömer Toraman ve 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Altınbaş'ın şehadet haberinin duyulması üzerine yakınları taziyeye geldi.

KAHREDEN DETAY
Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) Denizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Beyler Mahallesi'nde yaşayan babası Ayhan (53) ve annesi Aysel Özek'e (48) şehadet haberini Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bekir Cinkara ve askeri görevliler verdi.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Üç yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehit Özek'in ağabeyi Ali Özek'in (29) de uzman çavuş olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan şehidin adını taşıdığı, babasının amcası Kemal Özek'in ise 1981 yılında Kırklareli'de askeri görevini yaptığı sırada tatbikatta eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

MSB acı haberi duyurdu: 5 askerimiz şehit oldu!

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Söz. Er Mahmut ÜÇDAĞ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

MSB acı haberi duyurdu: 5 askerimiz şehit oldu!

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan P. Uzm. Çvş. Özkan Lale de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
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