MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerden ele geçirilen mühimmatlar
Teröristlerin kullandığı motosikletler
Detaylar geliyor...
Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerden ele geçirilen mühimmatlar
Teröristlerin kullandığı motosikletler
Detaylar geliyor...