Meteoroloji duyurdu! 26 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Bugün Hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 Ağustos hava durumu raporunu yayımlayarak bu sıorunun yanıtını vardi. Yeni rapora göre 26 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Ağustos hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ardından Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapan serin hava dalgası vatandaşlara nefes aldırdı. Ancak Basra üzerinden gelen sıcakların ikinci bir sıcak hava dalgası başlatması bekleniyor. Diğer yandan Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre yurt genelinde 26 ilde bugün sağanak yağış olacak
Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde. Diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarlar ise genellikle kuzeyli. Yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
MARMARA HAVA DURUMU
EDİRNE 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE HAVA DURUMU
A.KARAHİSAR 16°C, 34°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 34°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ HAVA DURUMU
ADANA 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 31°C Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 28°C, 33°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
ANKARA 21°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 16°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 22°C, 36°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
BOLU 15°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 15°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
AMASYA 21°C, 36°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 24°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 20°C, 37°C Parçalı bulutlu
TRABZON 25°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
ERZURUM 17°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 21°C, 40°C Az bulutlu ve açık
VAN 17°C, 31°C Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 24°C, 44°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 29°C, 43°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C Az bulutlu ve açık