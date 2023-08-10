Meteoroloji duyurdu! 26 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ardından Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapan serin hava dalgası vatandaşlara nefes aldırdı. Ancak Basra üzerinden gelen sıcakların ikinci bir sıcak hava dalgası başlatması bekleniyor. Diğer yandan Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre yurt genelinde 26 ilde bugün sağanak yağış olacakMeteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde. Diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarlar ise genellikle kuzeyli. Yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.EDİRNE 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 23°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 16°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 19°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıA.KARAHİSAR 16°C, 34°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ 20°C, 37°C Az bulutlu ve açıkİZMİR 22°C, 32°C Az bulutlu ve açıkMANİSA 20°C, 34°C Az bulutlu ve açıkADANA 25°C, 34°C Az bulutlu ve açıkANTALYA 24°C, 31°C Az bulutlu ve açıkHATAY 25°C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluMERSİN 28°C, 33°C Az bulutlu ve açıkANKARA 21°C, 35°C Parçalı ve az bulutluÇANKIRI 16°C, 36°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 16°C, 30°C Parçalı ve az bulutluKONYA 22°C, 36°C Az bulutlu ve açıkBOLU 15°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 19°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 15°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 19°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAMASYA 21°C, 36°C Parçalı bulutluSAMSUN 24°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 20°C, 37°C Parçalı bulutluTRABZON 25°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 17°C, 34°C Parçalı ve az bulutluKARS 15°C, 34°C Parçalı ve az bulutluMALATYA 21°C, 40°C Az bulutlu ve açıkVAN 17°C, 31°C Az bulutlu ve açıkDİYARBAKIR 24°C, 44°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 39°C Az bulutlu ve açıkSİİRT 29°C, 43°C Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA 28°C, 42°C Az bulutlu ve açık