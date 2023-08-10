  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 29,63 - 29,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kastamonu'da korku dolu gece: Yedi ev küle döndü

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzla köyünde bir evde çıkan ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangında yedi ev küle döndü. Yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, ölen hayvan konusunda ise incelemeler sürdürülüyor.

Ekleme: 10.08.2023 - 09:30 Güncelleme: 10.08.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu'da korku dolu gece: Yedi ev küle döndüKastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzla köyü Ülde Mahallesi'nde gece saatlerinden yangın çıktı.

Henas belirlenemeyen sebeple bir evde çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangın kısa sürede çoğu ahşap yapı olan bitişikteki evlere de sıçradı.

Kastamonu'da korku dolu gece: Yedi ev küle döndü

Köylüler alevlere ilk müdahalede bulurken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine ilçenin yanı sıra Karabük, Kastamonu ve Bartın il ve ilçe itfaiyeleri ile 3 ildeki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır da yangının yaşandığı köye geldi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'da korku dolu gece: Yedi ev küle döndü

Köyle soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında ilk belirlemelere göre ahşap olan 7 ev küle döndü. Can kaybı ve yaralanma olduğu belirtilirken, ölen hayvan konusunda ise heniz bilgi edinilemedi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının sonucunda yangının kontrol altına alındığını ifade eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol, "Malesef 7 evimiz yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı" açıklamasında bulundu.

Kastamonu'da korku dolu gece: Yedi ev küle döndü


Başkan Erdoğan Kentsel Dönüşümde Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
ABB'de 1.5 milyar TL'lik vurgun! Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale
MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta bugüne kadar 586 terörist etkisiz hale getirildi
İYİ Parti koalisyonu yine dağıttı! O isimden çok net ittifak mesajı geldi: Seçime tek başına…
Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı! CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı
CHP'li Bornova Belediyesi otopark için asırlık ağaçları katletti! Sözde çevreci partinin kirli sicili: 'Yeşil Bodrum betona dönerken neredeydiniz?'
Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı
Sözce çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!
Ekrem İmamoğlu'nun B planı! 'İstanbul' korkusu geri adım attırdı
Bakan Şimşek'ten 2024 mesajı: ''Türkiye'ye çok büyük ilgi var''
Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları belediye önünde eylem yaptı!
Erdoğan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası' takdim etti
İstanbul'da manzara değişmiyor! Arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı
Külliye'de kritik MGK toplantısı! İşte masadaki 4 ana başlık
'Çok yakın zamanda...' diyerek duyurdular: Rusya, KKTC'de konsolosluk faaliyetlerine başlıyor
Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!
İzmir’de iş bırakan bırakana! Önce Büyükşehir şimdi de Bayraklı Belediyesi
Emine Erdoğan, 'Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı'nda konuştu
Yunanistan gözünü iki tarihe dikti! Kritik görüşmeler öncesi dikkat çeken Hakan Fidan ayrıntısı
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu destekçilerine tepki: 13 yıldır genel başkan ne faydası olmuş?
Meteoroloji duyurdu! 26 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! 26 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Elon Musk sinyalini vermişti: Twitter kullanıcılara para dağıtmaya başladı

Elon Musk sinyalini vermişti: Twitter kullanıcılara para dağıtmaya başladı

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta yakalandı

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta yakalandı

Hatay'dan acı haber geldi: 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı

Hatay'dan acı haber geldi: 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı

Kan bağışında 4 kez dünya rekoru kırdı! Tam 470 kez…

Kan bağışında 4 kez dünya rekoru kırdı! Tam 470 kez…

Antalya'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki Hasan'ın etini kopardı

Antalya'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki Hasan'ın etini kopardı