Kan bağışında 4 kez dünya rekoru kırdı! Tam 470 kez…

Afyonkarahisar'da yaşayan 60 yaşındaki Emin Şahin, 1984 yılında bir arkadaşının annesine kan bağışı yaptı. O günden itibaren durmadı. Kan bağışı alanında 6 defa dünya rekortmeni olan Şahin tam 470 kez bağış yaptı.Gönüllü bağışlarına devam eden Emin Şahin, hedefinin 500'ncü ünite kan bağışını gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.Emin Şahin, '60 yaşındayım, Türk Kızılayı'na 303'ncü kan bağışımı yapacağım. Hayatım boyunca bağışladığım kan miktarı 470 ünitedir. 6 defa dünya rekortmenliğim var ve yılda 28 ünite kan bağışladım.Kan bağışı 1984 yılında bir arkadaşımın annesine yaptığım bağış ile başladı. Ben bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Kanı yapan herhangi bir alet, araç, gereç ya da laboratuvar yoktur. Kanın tek üretim kaynağı insan vücududur. Kanın sürekli acil olduğu unutulmamalı' ifadesini kullandı.Hedefinin 500 ünite kan bağışı yapmak olduğunu dile getiren Şahin açıklamalarına şöyle devam etti: Bir takım işlerim için Afyonkarahisar'a geldim ve burada Kızılay kan bağış çadırını gördüm.Görünce yine kan bağışında bulunmaya karar verdim. Tüm Afyonkarahisarlıları da kan bağışına davet ediyorum. Hedefim 500'ncü kan bağışını yapmak. Çünkü 500'ü bulunca yaşımdan dolayı bırakmak zorunda kalacağım. Çünkü yaşım o zamanda 65 olacak. Amacım tamamen kan bağışını sevdirmek. Şahin açıklamasının ardından kan bağış çadırına giderek 470'nci kan bağışını yaptı.