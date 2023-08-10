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İstanbul'da dolar saçanlar yakalandı: 13 gözaltı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medya platformunda paylaşan 13 kişi, Beyoğlu Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Ekleme: 10.08.2023 - 14:47 Güncelleme: 10.08.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da dolar saçanlar yakalandı: 13 gözaltıGeçtiğimiz gün İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde yürüyen bir grup etrafa dolar saçmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı görüntülerinin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Polis hepsini paketledi
Yapılan çalışmalarda para dağıtan şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu belirlendi.

Grubun “internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz” şeklinde paylaşımlar yaparak görüntüleri paylaştıkları tespit edildi.

Şahısların 6 Ağustos'ta İstiklal Caddesi'ne geldikleri ve para saçtıkları ardından bir araçla Alkent Mahallesi'ndeki bir adrese geçtikleri belirlendi.

İstanbul'da dolar saçanlar yakalandı: 13 gözaltı

Çok sayıda dolar, maske ve kıyafet ele geçirildi
Bunun üzerine polis ekipleri 9 Ağustos'ta adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi.

1 şüpheli “Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek” suçundan yürütülen işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
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