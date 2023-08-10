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Elon Musk sinyalini vermişti: Twitter kullanıcılara para dağıtmaya başladı

Elon Musk'ın kısa süre önce adını değiştirerek X yaptığı Twitter, bazı premium kullanıcılarına bu hafta reklam geliri olarak binlerce dolar ödedi. Hesabında 100 dolardan binlerce dolara kadar değişen miktarda para gören kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirdi.

Ekleme: 10.08.2023 - 08:59 Güncelleme: 10.08.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk sinyalini vermişti: Twitter kullanıcılara para dağıtmaya başladı
Twitter'ı satın aldıktan sonra platformda pek çok değişiklik yapan milyarder, yine birkaç gün önce yaptığı açıklamada, mecradaki paylaşımı ya da beğenisi yüzünden işyerinde haksızlığa uğrayan kişiler adına dava açacaklarını söylemişti.

Musk, bu kişilerin hukuki harcamalarını da karşılayacaklarını bildirmişti. Reklam geliri paylaşma uygulaması da bunun hemen ardından başladı.

Şartlar neler?
Independent'ta yer alan habere göre; Platformdan para kazanmak isteyen kullanıcıların öncelikle şartlara uygun olup olmadıklarını öğrenmesi gerekiyor.

Platformun ayarlar bölümünden para kazanma seçeneğine tıklayan kullanıcıların karşısına abonelikler ve reklam geliri paylaşımı olmak üzere iki seçenek çıkıyor.

Platform abonelik sistemini daha nisan ayında başlatmıştı. Bu sistemde kullanıcılar, belirli kişilere abone olabiliyor ve kendilerine özel içeriklere erişebiliyor. Bu sayede abone olunan kullanıcı da para kazanabiliyor.

Öte yandan son özellik reklam geliri paylaşımı seçeneğiyle ilgili. Bu bölüme tıklayan kullanıcılar doğrudan Twitter'dan reklam payı almak için gereken şartları karşılayıp karşılamadığını görebiliyor.

Bahsi geçen şartlarsa şu şekilde:
Twitter Blue kullanıcısı olmak

Son 3 ay içinde paylaşılan gönderilerin toplamda en az 15 milyon görüntüleme alması

En az 500 takipçiye sahip olmak

Musk, 5 Ağustos'ta, bir kullanıcının reklam geliri paylaşımına hak kazanabilmesi için öncelikle Blue abonesi olması gerektiğini duyurmuştu:
Blue abonesi değilseniz reklam parası X'te kalır. Bu program herkese açık.

Bu arada Twitter'ın Reklam Geliri Paylaşımı sayfasında yer alan bir notta, 'Gelir paylaşımı için kaydolan kişi sayısı beklentilerimizi aştı' ifadeleri yer alıyor.


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