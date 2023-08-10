Elazığ'da çay ocağına yapılan silahlı saldırı: 6 yaralı

Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet bulvarında bulunan bir çay ocağına kimliği belirlenemeyen kişilerce yapılan silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı. Saldırganlar araç içinde hareket halindeyken pompalı tüfekle çay ocağına ateş açtılar.Çay ocağı içerisinde bulunan 6 kişi saldırı sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldılar. Çay ocağına daha önce de 3 kez saldırı düzenlendiği öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.