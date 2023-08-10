Ekrem İmamoğlu'nun B planı! 'İstanbul' korkusu geri adım attırdı

Değişim grubunun son haftalardaki toplantılarında "kukla" genel başkan adaylığı için Selin Sayek Böke isminin de gündeme geldiği, ancak bunun karşılık bulmadığı belirtiliyor.Özgür Özel'in adaylık konusundaki hevesini ve ısrarını bu görüşmelerde sürdürdüğü, İmamoğlu ve beraberindeki siyasileri ikna etmeyi başardığı bildirildi.İmamoğlu'nun ilk etapta Böke'den yana tavır almasına rağmen Özel'in bu tutumu ve yol haritasını netleştirmesi sebebiyle fikir değiştirdiği de kulislere yansıdı.Parti içindeki popülaritesini korumak için ince eleyip sık dokuyan İmamoğlu, önceki gün gerçekleştirdiği Tunceli ziyareti sırasında sürpriz bir hamle yaptı.Vatandaşların arasındayken Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi veren İmamoğlu, "aramızda soğukluk yok" algısı yaratmaya çalıştı. İmamoğlu'nun bu girişimi, "kurultay sonrası her türlü sonuca karşı ön hazırlık" olarak değerlendirildi.Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilse de seçilmese de parti içindeki nüfuzunu korumak isteyen İmamoğlu'nun, bundan sonraki süreçte de benzer tutumunu sürdürmesi bekleniyor.29 Mayıs'ta değişim ateşini yakmasına rağmen 2,5 aydır hem açıklamalarında hem de manifestosunda bir türlü "adayım" diyemeyen İmamoğlu, partinin kanaat önderlerinden de bu konuda onay alamamıştı.28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında, Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamaları ile dikkat çeken Özgür Özel, 3 Haziran'da grup başkanı seçildikten herkesi hayrete düşürerek "değişim" cephesine katılmıştı.O tarihten itibaren genel başkanlık hayalini her fırsatta dile getiren Özel, genel merkezde ise büyük rahatsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu ile arasında uzun süredir soğukluk olduğu bilinen Özel, kısa süre önce kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaksa sorumluluk" diyerek yeşil ışık yaktı.Özel yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun yeniden İBB başkanlığına aday olması gerektiğini de savunmuştu.