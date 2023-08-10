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Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta yakalandı

Dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve kendi eşlerini de yemeleriyle tanınan "argiope lobata" örümceği, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.

Ekleme: 10.08.2023 - 10:20 Güncelleme: 10.08.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta yakalandı
Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi'nde ikamet eden Mustafa Gökmenoğlu, bahçesindeki yeşillik bir alanda ağ kuran bir örümceği fark etti. Bilinenin dışında farklı bir görünüme sahip örümceğin fotoğraflarını çeken Gökmenoğlu, aynı sitede yaşayan İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker'e haber vererek örümcek hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Büyük bir karasineği kıskacının arasına alıp, zehriyle öldürdüğü gözlenen örümceğin dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi 'argiope lobata' olduğunu öğrenen Mustafa Gökmenoğlu, hemen örümceği yakalayarak Milli Parklar Doğa Koruma Burhaniye Şube Müdürlüğü yetkililerini haberdar etti.

Mustafa Gökmenoğlu, aynı sitede daha önce benzeri görülen örümceğin, bir benzerini de evinin bahçesinde gördüğünü belirterek, “Zehirli olduğunu öğrendikten sonra örümceği dikkatlice ve zarar vermeden kapaklı bir plastik bardağın içine aldım. Sonra da yetkilileri arayıp, teslim etmek üzere Milli Parklar Doğa Koruma yetkililerine haber verdim” dedi.

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta yakalandı

“EKİPLER ÖRÜMCEĞİ İNCELEYECEKLER”

İlginç örümceğin eşinin de yakınlarda olabileceğini ve hatta yavrularının da çevrede bulunabileceğine dikkat çeken site sakinlerinden İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker ise, “Aynı örümceğin bir benzerini daha önce sitemizin alışveriş merkezinin etrafında gördüm. Fotoğrafladıktan sonra cep telefonumdaki bir uygulama sistemi üzerinden üniversitemizdeki profesörlerimiz ve eğitim görevlilerimizden bilgi almak için aralarında bulunduğum bir grupta paylaştım. Eğitim görevlilerimizden biri zehirli olduğunu söyleyince internetten konuyu detaylı olarak araştırdım. Bugün burada bulunan da aynı örümcek türü. Milli Parklar Doğa Koruma yetkililerine haber verdik. Ekipler örümceği inceleyecekler. Bu örümcek dişiydi muhtemelen. Bu bölgede farklı yerlerde de bulunuyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok hızlı ürüyorlar. Zehirli olduğu anlaşıldıktan sonra ekipler tarafından koruma altına alınacaktır” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar ve Doğa Koruma Burhaniye Şube Müdürlüğü bünyesindeki bir ekip, zehirli olduğu iddia edilen örümceği gelip teslim aldı. Örümceğin eşini bile yiyebilen dişi bir tür olduğu ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı, güçlü zehriyle ağına takılan avını anında öldürebildiği bildirildi.

ÇOK ZEHİRLİ BİR TÜR

Farklı desenleri ile oldukça ilgi çekici olan 'argiope lobata' türü örümceğin oldukça zehirli olduğu; örümceğin taşıdığı zehrin, insan vücudundaki sinir hücrelerini öldüren ve insanın hayatını kaybetmesine neden olduğu kaydedilirken, ölümcül zehrin tıp dünyasında ise 'nörodejeneratif' hastalığının tedavisinde kullanıldığı öğrenildi.
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