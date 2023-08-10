CHP'li Bornova Belediyesi otopark için asırlık ağaçları katletti! Sözde çevreci partinin kirli sicili: 'Yeşil Bodrum betona dönerken neredeydiniz?'

Akbelen'de çevreci rolüne soyunanların maskesi İzmir'in Bornova ilçesinde düştü. CHP'li Bornova Belediyesi, Evka 3 semtinde Erzene Mahallesi'nde bir site inşaatının hemen yanında, çevre sakinlerinin de uğrak yeri olan park alanındaki 3'ü asırlık zeytin, 7'si meyve ağacı olmak üzere toplam 10 ağacı, vatandaşların tüm itirazlarına rağmen kesti.İddiaya göre parkın hemen yanında site inşaatı yapan CHP'ye yakın müteahhide otopark alanı oluşturmak için ağaç katliamı yapıldı. Ayrıca aynı sitede CHP'li bir belediye meclis üyesinin de dairesi olduğu öğrenildi.Bornova Belediyesinin ağaç katliamı hem vatandaşların hem de siyasilerin tepkisine neden oldu. Ağaç katliamı Bornova Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Adem Kasacı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video görüntüsüyle ortaya çıktı.Videoda Bornova Belediyesi ekiplerinin zeytin ağaçlarını kestiği görüntüler yer aldı.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kasacı paylaşımında: 'CHP'li Bornova Belediyesi zeytin ağaçları da dahil olmak üzere çok sayıda ağacı katletti. Akbelen'de 'ağaç sevgisi ve çevrecilik damarı' kabaranlar neden CHP'li Bornova Belediyesi ağaçları katlederken sesleri çıkmıyor?' ifadelerini kullandı.Bornova'daki katliamı bir tepki de AK Parti İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.Kasacı'nın görüntülerini alıntılayan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 'Görüntüleri izleyebilmek mümkün değil. Canlı şahit olan hemşehrimizin yaşadığı üzüntüyü çok iyi anlıyorum. Bugün sözde tiyatrolar düzenleyen muhalefet iyi izlesin' ifadelerini kullandı.İnan'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ağaç katliamına tepki gösterdi.AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da söz konusu bölgeye giderek yerinde incelemede bulundu. Çankırı burada yaptığı açıklamada, 'Gördüğümüz manzara gerçekten içler acısı. Aldığımız bilgilere göre bu bölgede CHP'li bir belediye meclis üyesine ait daire de mevcut. Kendisinin de bu konudan haberdar olduğunu ve bizzat sorumlu olduğunu da söylemek mümkün. İşin en korkunç yanı da bu zaten. Bu şahıs belediyeyi de kendi şirketi gibi kullanıp istediğinde görevlileri çağırıp ağaç kestirebiliyor. Acaba CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler, belediye meclis üyelerine mi tahsis edildi de haberimiz yok? Anladığımız kadarıyla Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü konuya bir telefon kadar amade.''Burada zeytin ağaçlarının yanı sıra diğer türdeki ağaçların da acımasızca kesildiğini görmek mümkün. Ancak zeytin ağaçlarının ne kadar değerli olduğunu anlatmamıza gerek yok herhalde. Yönetmelik ne diyor: 'Zeytinlik sahaları daraltılamaz. Ancak belediye sınırları içerisinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları içerisine alınması halinde; alt yapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşmada bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi, Bakanlığın fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir.''Bu iznin verilmesinde Bakanlığa bağlı Müdürlüklerin, Enstitülerin ve varsa Ziraat Odalarının uygun görüşü alınır.' Şimdi soruyorum, bu katliam yapılırken tarım il müdürlüğü ve ilgili enstitüler ile ziraat odasının kapısı çalındı mı? İzin alındı mı? Hayır. Şaşırmadık çünkü CHP zihniyeti bu tarz emrivaki ve kafasına göre siyaset yapmayı sever. Çünkü onların kafasında sadece çıkarlar söz konusudur. Biz hükümet olarak tüm adımları atarken kılı kırk yarıyoruz. Ona rağmen birileri bir yerlerde çevrecilik çığırtkanlığı yapıyor. Biz bu sahneyi daha önce gezi eylemlerinde şimdi de Akbelen'de gördük. Madem mesele birkaç ağaç ise hani neredeler? Yoksa finansörleri tarafından izinliler mi?' dedi.Vatandaşlar da yaşanan ağaç katliamına tepki gösterdi:ZEHRA ÖZDEMİR: Gerçek çevreci değiller, siyasal çevreciler. Ağaçlara, ormanlara zarar verenler kendileri olunca hiçbir sorun yok ama oluşan sorundan hükümeti suçlama malzemesi çıkarsa, bunu hemen değerlendirip iktidarı eleştirir, bir anda çevreci! Olurlar çünkü siyasal çevreciler öyle yapar.CÜNEYT EVRENDİLEK: Yazıklar olsun. İki yüzlü karaktersizler nerede? Güzelim Bornova'm, yıllardır sömürdüler…MEHMET FIRAT: Dünden beri binlerce kişi isyan etti paylaştı, yorum yaptı etiketledi. Ama hala bir açıklama yok! Neredesiniz CHP'liler, geziciler, çevreciler…!? Başka şeylerle ilgilenin siz! Belediyeyi mi basalım…!?Öte yandan TBMM Genel Kurulu önceki gün CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen ormanları ile ilgili olağanüstü toplandı. CHP, toplantıyı şova dönüştürmek isterken kendi çarpıtma ve yalanları ile yüzleşmek zorunda kaldı.AK Parti grubu adına konuşan Eskişehir Milletvekili, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı konuşma CHP'lileri kızdırdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Dönmez, CHP'li belediyelerin doğaya verdikleri zararları tek tek sıralayıp 'Bodrum Belediyesi 13 yılda yeşil Bodrum'u beton Bodrum'a çevirirken neredeydiniz?' dedi.YÜZ YILLIK ÇINARLAR KESİLDİ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan biri tescilli 150-200 yıllık çınar ağaçlarından 112 tanesini köklerinden kesti.İSTANBUL'UN DİKEY BAHÇELERİ: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonraki ilk işlerinden biri, karayolları kenarlarında duvarları süsleyen, aynı zamanda emisyon ve gürültüye karşı da bariyer oluşturan dikey bahçeleri bakım maliyetlerinin yüksekliğini gerekçe göstererek söktürmek oldu. Yeşil duvarlar bir anda griye dönüştü. Bir ara buralara grafitiler yapıldı ancak bu da vatandaşın tepkisine neden oldu.BEYLİKDÜZÜ'NDE AĞAÇ KATLİAMI: Beylikdüzü Belediyesi, ilk balık müzesinin bulunduğu alanda boyları 7-8 metreyi bulan 160 ağacı kesti. Belediyenin ağaç kesip meydan yapma girişimi büyük tepkilere neden oldu.İZMİR KARABURUN'DA AĞAÇLAR KESİLDİ: İzmir Karaburun ilçesinde CHP'li belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları kesmesi vatandaşı ayağa kaldırdı. Vatandaşlar kesimi engellemek için büyük çaba harcarken, CHP'den tek bir tepki gelmedi.İZMİR'DE KATLİAM BİTMİYOR: İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediyelerinin ağaç katliamları bitmedi. Bornova'da 50 yıllık ağaçlar kesildi. Sitenin önüne yol açmak için zeytin ağaçları katledildi.150 YILLIK ZEYTİNLER: Marmaris Belediyesi tarım alanı açmak için 150 yıllık zeytin ağaçlarını gözünü kırpmadan katletti.NOSTALJİ YOLU TANINMAZ HALE GELDİ: Muğla Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Fethiye Kayaköy'deki 'Nostalji Yolu'nda ağaçları yol genişletme gerekçesiyle katletti. Doğa harikası yol tanınmaz hale geldi.