Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeye yükseldi

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,91 puan ve yüzde 1,45 değer kazancıyla 7.710,5 puan oldu.Toplam işlem hacmi 78,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 2,94 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,98 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,35 ile spor oldu.Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.