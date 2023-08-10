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Bakan Şimşek'ten 2024 mesajı: ''Türkiye'ye çok büyük ilgi var''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye'nin karşısından esen rüzgârların 2024'ün ikinci yarısından itibaren destekleyici bir nitelik kazanacağını söyledi.

Ekleme: 10.08.2023 - 09:02 Güncelleme: 10.08.2023 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finans piyasaları ve Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Şimşek, yeni ekonomi yönetiminin yol haritasında neler olduğunu anlattı.

Yeni Şafak'a konuşan Şimşek, bugün Türkiye'nin karşısından esen rüzgârların 2024'ün ikinci yarısından itibaren destekleyici bir nitelik kazanacağını söyledi. Şimşek, Körfez ülkeleriyle imza altına alınan yatırımların ilk diliminin bu sene Türkiye'yi giriş yapacağını belirtti. Bütçe açığına yönelik Maastricht Kriterleri ile uyumlu bir seviyeye gelmesini sağlayacak tedbirleri aldıklarını ifade eden Şimşek, İstanbul'da yatırımcılarla yaptığı toplantıya ilişkin Türkiye'ye ilginin yoğun olduğunu belirtti.

-Amacımız, bir geçiş dönemi sonrası kalıcı bir şekilde enflasyonu aşağı çekmek.

-Merkez Bankası’nın da tahminlerinden göreceğiniz gibi, enflasyon önümüzdeki birkaç ay içerisinde geçici bazı faktörler nedeniyle artışa devam edecek.

-Vergi düzenlemeleri de tabii enflasyonist ama bu bir daha tekrarlanmayacak.
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