Antalya'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki Hasan'ın etini kopardı

Türkiye'de henüz önüne geçilemeyen sorunlardan biri olan ve 7'den 70'e tüm vatandaşların büyük bir korku yaşadığı sokak köpekleri, saldırılarıyla ölüme yol açıyor.Kimi zaman ise yaşanan kovalamacada ağır yaralanmalar yaşanıyor.Bu kez olayın adresi Antalya. Manavgat'ta ikamet etmekte olan ve geçimlerini pazarcılık yaparak sağlayan Kaya ailesi, her hafta olduğu gibi salı günü Serik ilçesinde kurulan pazara giderek tezgah açtı.Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Hasan Basri Kaya da annesi Melek ve ağabeyi Kadir ile birlikte evde yalnız kalmamak için Kadriye Pazarı'na gitti.Annesi ve ağabeyiyle birlikte öğle yemeği yedikten sonra çikolata almak için tezgahtan ayrılarak markete giden küçük çocuk, markete yaklaştığı sırada köpek saldırısına uğradı.Bir otomobilin altında gölgede yatmakta olan 3 köpekten bir tanesi küçük çocuğa saldırırken, baldırından ısırarak bir parça et kopardı.Acı içerisinde kıvranarak anne ve ağabeyinin yanına gelen Hasan Basri Kaya, komşularının aracıyla Serik Devlet Hastanesine götürülürken, burada gerekli aşıların yapılmasının ardından köpeğin ısırdığı yer dikildi.Hastaneden taburcu edildikten sonra evlerine gelen Hasan Basri Kaya, o anları şöyle anlattı:Birlikte öğle yemeği yedikten sonra annemden ve ağabeyimden izin alarak çikolata almak için markete gittim. Pazardan markete doğru giderken park halindeki otomobilin altında 3 tane köpeğin yattığını gördüm. Ama bir şey yapmayacaklarını düşünerek yoluma devam ettim. Tam yanlarına geldiğimde köpeklerden bir tanesi bana saldırdı ve baldırımdan ısırarak et kopardı. Acı ile kaçıp annemlerin yanına geldim. Buradan hastaneye gittik ve tedavim yapıldı. Bana yardım eden hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum.Hayvanları sevdiğini belirten Kaya, “Ben hayvanları seven birisiyim. Bir kedi köpek görsem su mama veririm. Ama köpek ısırdığında ve hastanede iğne vurulurken büyük acı çektim. Ben eğer bu köpeğin sahibi varsa ona, yoksa bu köpeklerin sokaklarda başıboş dolaşmasına izin veren yetkililere hakkımı helal etmiyorum.” dedi.Anne Melek Kaya, geçimlerini pazarcılık yaparak sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Dün çocuklarımla birlikte pazara gittik. Birlikte yemek yedik. Yemeğin ardından ben ortalığı toplarken çocuğum markete gitti. Markete giderken saldırıya uğramış. Geldiğinde kanlar içerisindeydi. Baldırından bir çay tabağı büyüklüğünde kepçe girecek derinlikte et kopmuştu. Çocuğumu kanlar içerisinde baldırından kopan eti sallanır şekilde görünce çıldırma derecesine geldim. Aklımı kaybettiğimi sandım. Ben bu başıboş köpekleri sokağa bırakanlara, aşısını yaptırmadan çıkaranlara, onları sevenlere hakkımı helal etmiyorum. Eğer köpeği seviyorlarsa evinde bahçesinde sevsin, aşısını yaptırsın, yoksa sevmesin. Belediyeye, zabıtaya, bu olaya vesile olan kimseye hakkımı helal etmiyorum. Dün ben evlat acısını en ağır şekilde yaşadım. Çocuğum korkmasın daha kötü olmasın diye bağıramadım, elimi kolumu dudağımı ısırdım durdum. Rabbim böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Biz böyle bir acıyı yaşadık. Yetkililerden daha sıkı önlemler almalarını ve başkalarının bu acıları yaşamamasını istiyorum.Kardeşini kanlar içerisinde görünce büyük acı ve korku yaşadığını belirten ağabey Kadir Kaya, “Pazarda bulunan pazarcı ağabeyler de bizim acımıza ortak oldular. İş yerini kapatıp bizimle hastaneye gelenler oldu. Ben buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim başımıza gelenin başkalarının başına gelmeden bir çare bulunmasını istiyoruz.” diye konuştu.