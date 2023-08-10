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Almanya bu skandalla çalkalanıyor! Gizli bilgiler ifşa oldu: Orduda kırmızı alarm!

Alman basınında kriz yaratan haberler ülke gündemine bomba gibi düştü. Ukrayna savaşı devam ederken Batılı ülkelerle de soğuk savaş içinde olan Rusya'yla ilgili kritik iddialar gündeme geldi. Rus istihbaratı için casusluk yaptığı için tutuklanan bir kişinin çok gizli bilgileri çaldığı öne sürüldü.

Almanya bu skandalla çalkalanıyor! Gizli bilgiler ifşa oldu: Orduda kırmızı alarm!
Ekleme: 10.08.2023 - 14:49 Güncelleme: 10.08.2023 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Almanya bu skandalla çalkalanıyor! Gizli bilgiler ifşa oldu: Orduda kırmızı alarm!
Almanya'da yaşanan casusluk krizi ülke gündemine oturdu. Alman Silahlı Kuvvetleri Ekipman ve Bilgi Teknolojileri Dairesi'nde çalışan bir kişinin, ordunun çok gizli bilgilerini Rus istihbaratına servis ettiği öne sürüldü.

'BİLGİLER PAYLAŞILDI'

Thomas H.'nin, Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ekipman ve Bilgi Teknolojileri Dairesinde çalıştığı belirtilen açıklamada, zanlının, mayıstan sonra birkaç kez Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliği'ne başvurarak işbirliği teklif ettiği ifade edildi.

Almanya bu skandalla çalkalanıyor! Gizli bilgiler ifşa oldu: Orduda kırmızı alarm!

Gözaltına alınan Thomas H.'nın 10 yıla kadar hapis cezasına çaptırılabileceği belirtildi. Thomas H'nin bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, bu çerçevede zanlının, Rus istihbarat servisine iletilmek üzere mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri paylaştığı kaydedildi.

Zanlının iş yerinde ve evinde aramalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, Thomas H'nin yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla suçlandığı aktarıldı.

Almanya bu skandalla çalkalanıyor! Gizli bilgiler ifşa oldu: Orduda kırmızı alarm!

İŞBİRLİĞİ İÇİN BAŞVURDU

Rus istihbaratı için casusluk yaptığı suçlamasıyla Alman vatandaşı Thomas H.'nin tutuklandığı bildirildi. Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Thomas H'nin Koblenz kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

Almanya bu skandalla çalkalanıyor! Gizli bilgiler ifşa oldu: Orduda kırmızı alarm!

Kriz yaratan olay sonrası ülke basınında Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan bu yana Almanya'daki casusluk faaliyetlerin arttığına dikkat çekilirken, Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, 'Uyanık olmalıyız' çağrısında bulundu.


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