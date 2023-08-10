Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı! CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası birbirlerine düşen CHP ve İYİ Parti’de karşılıklı suçlamalar devam ediyor. CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, doğrudan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı ve sert sözlerle yüklendi. Akşener’i ‘nezaketsiz’ olmakla itham eden CHP’li Sarı, “Yani 'Biz CHP ile bir iş birliği yaptık ve bundan muzdaribiz, almamız gereken oyu almadık' demeleri bence büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Daha ağır ifade edebilirim ama şuan için bunu uygun görmüyorum. CHP, İYİ Parti’ye 2018 yılında kurulan komployu bozmamış olsaydı bugün İYİ Parti diye bir parti olacak mıydı büyük soru işareti.” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Sarı, Akşener'i siyasi nezaketsizlik yapmakla suçlarken, İYİ Parti'nin varlığını CHP'ye borçlu olduğunu söyledi.CHP ile İYİ Parti arasında esen sert rüzgarlar fırtınaya dönüştü. İki partinin en yetkili isimleri, birbirilerini hedef alan açıklamalarda tonajı iyice artırdı. Son olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, İYİ Parti Gene Başkanı Akşener'e yönelik sert söylemlerde bulundu. Katıldığı bir canlı yayın programında konuşan Sarı, 'İYİ Parti kurmuş olduğu stratejik ilişkiden faydalanan bir parti. Yani 'Biz CHP ile bir iş birliği yaptık ve bundan muzdaribiz, almamız gereken oyu almadık' demeleri bence büyük bir siyasi nezaketsizliktir. En uygun terimle. Bunu daha ağır şekilde ifade edebilirim ama şuan için uygun görmüyorum.' dedi.İYİ Parti'nin CHP'ye borçlu olduğunu hatırlatan Sarı, 'CHP, İYİ Parti'ye 2018 yılında kurulan komployu bozmamış olsaydı bugün İYİ Parti diye bir parti olacak mıydı büyük soru işareti. Pişmanım dedi. Bunlar çok nezaketsiz açıklamalar. Meral Akşener'e yakıştırmıyorum.' ifadelerini kullandı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmada, CHP ile yolları kesin olarak ayıracağı iddia edilmişti. Kulislere yansıyan bilgilerde, Akşener'in CHP'ye yönelik, 'Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız.' çağrısında bulunacağı ileri sürülmüştü.