AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Muhalefet seçim sonuçlarını sindirmekte zorlanıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:Sayın Cumhurbaşkanımızın emanete sahip çıktığı görülmüştür.Yıkım siyaseti karşısında kararlı mücadele ettiği görülmüştür. 2023 seçimlerinde yaklaşık 28 milyon oy alarak tescil etmiştir. Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır.Önemli gelişmelerden bir tanesi, sıfır atık konusundaki Türkiye'nin ortaya koyduğu inisiyatif. Emine Erdoğan hanımefendi BM'ye katılmıştı 30 Mart Sıfır Atık günü olarak kabul edilmişti.'MUHALEFET SEÇİM SONUÇLARINI SİNDİREMEDİ'Muhalefetle ilgili tartışmalar var. Seçimlerin ilk turu devam ederken, bazı odaklar bize şu soruyu getiriyorlardı: Seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz? Ben de seçim sonuçlarını kabulü açısından bizim bir sorunumuz yok. CHP'nin bir sabıkası var diye. Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını sindirmek de zorlanan, kabullenemeyen bir tablo var. Vatandaş 'iyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış' diyor. Ortaya çıkan tablo vahimdir.TERÖRLE MÜCADELEİki tür mücadele yürütülmektedir. TSK, MİT, Emniyet çalışma yürütmektedir. Aynı zamanda siyasi denklemde terörün arkasındaki siyasi arayışların farkındayız. Teröristlerin arkasındakileri de görüyoruz. Mücadelemiz devam edecek.Bireysel hatalar facialara yol açıyor, hassasiyet olmalı. Baykar'ın İHA'larına dönük olarak ortay koyulan açıklamalar yanlış. Muhalefet etmek adı altında bir seviyesiyle yürütüldüğünü gördük. İHA'ların orman yangınlarında kullanılması dünyada bizi pozitif ayrıştıran bir tablo oluşturmaktadır. Hastalıklı bir grup tarafından hedef alınmaktadır.KUR-AN'I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILARBunlar nefret suçlarıdır. İnsanlığa dönük suçlardır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. BM 'suç' diye niteledi. İfade özgürlüğü adı altında din özgürlüğü tehdit altına alınmaya başlanmıştır.RUSYA'NIN KKTC'DE OFİS AÇMA KARARIKKTC'ye açılan yabancı devletlerin ofislerinin tabiki kıymeti vardır. Cumhurbaşkanımız ifade etti. İki devletli çözümün artık kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı binası yapılıyor. Rumlar bundan bile rahatsız oluyorlar. Nitekim Türk Devletleri Teşkilatı'nda KKTC'nin edindiği pozisyon önemli bir kazanım olmuştur.