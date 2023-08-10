163 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi
Kocaeli ile çevre illerde yapılan denetimlerden yakalanan 163 kaçak göçmen, ülkelerine geri gönderildi.
Türkiye'de kaçak göçle mücadele sürüyor…
Polis ve jandarma ekipleri, Kocaeli ve çevre illerde denetimler yaptı.
Denetimlerde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 163 kaçak göçmen yakalandı.
163 göçmen sınır dışı edildi
Göçmenler, ilk işlemlerinin ardından Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Gözetim altında tutulan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.