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Yunan gazeteciden büyük Türkiye itirafı! Yunanistan'ın en büyük hatasına dikkat çekti

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı problemiyle ilgili konuşan Yunan gazeteciden acı bir itiraf geldi. Yunanistan'ın Ege'yi yalnızca kendisininmiş gibi gördüğünün altını çizen gazeteci "Ege bir Yunan gölü değildir. Türkiye'nin de burada olduğunu kabul etmediğimiz sürece iyi komşuluk ilişkilerimiz olamaz" sözlerine yer verdi.

Yunan gazeteciden büyük Türkiye itirafı! Yunanistan'ın en büyük hatasına dikkat çekti
Ekleme: 1.08.2023 - 13:06 Güncelleme: 1.08.2023 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Yunan gazeteciden büyük Türkiye itirafı! Yunanistan'ın en büyük hatasına dikkat çekti
Türkiye ile Yunanistan ilişkileri son zamanlarda iyiye gitsek de zaman zaman Yunan basınında provokatif açıklamalar yer buluyor.

Yunan gazeteciden büyük Türkiye itirafı! Yunanistan'ın en büyük hatasına dikkat çekti

Öte yandan Atina hükümetinden aldığı bilgiler doğrultusunda Yunan gazeteleri Türkiye'nin bazı kırmızı çizgilerinin olduğunun altını çiziyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında süregelen en büyük meselelerden biri ise kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) problemi. Yunanistan, kara sularını hukuksuz bir biçimde ihlal ediyor.

Yunan gazeteciden büyük Türkiye itirafı! Yunanistan'ın en büyük hatasına dikkat çekti

Her ne kadar Yunanistan tarafı bu konuyla ilgili Türkiye'yi suçlasa da Yunan Gazeteci Giorgos Papachristos'tan itiraf gibi açıklamalar geldi.

'Ege'nin bir Yunan gölü olmadığının' altını çizen Papachristos, Türkiye'nin de hakları olduğunu söyledi.

Yunan gazeteciden büyük Türkiye itirafı! Yunanistan'ın en büyük hatasına dikkat çekti

Papachristos, '500 kilometrelik Türk kıyıları da aynı denizle yıkanıyor. Türk sahillerinin Ege'nin yıkadığı Yunan kıyılarından hiçbir farkı yok' dedi.

Yunan gazeteciden büyük Türkiye itirafı! Yunanistan'ın en büyük hatasına dikkat çekti

Papachristos Yunanistan'a bir uyarıda da bulunarak 'Ege'yi yalnızca bize ait gördüğümüz sürece iyi komşuluk ilişkilerimiz olmayacak' açıklamasında bulundu.

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