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Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci bugün başlıyor

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugünkü ilk toplantıyla başlayacak. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci bugün başlıyor
Ekleme: 1.08.2023 - 09:07 Güncelleme: 1.08.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci bugün başlıyor
Ağustos ayı boyunca devam edecek olan ve yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme sürecine bugün başlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak.

Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kolundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.

Önce hizmet kolları görüşülecek

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

Memur-Sen üçer aylık zamlar istedi

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.
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