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Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Lokman Kalaycı, doğadaki malzemeleri toplayıp maket evler yaparak Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor. 2011 yılından bu yana yüzlerce maket yapan Kalaycı siparişlere yetişemiyor.

Ekleme: 1.08.2023 - 13:50 Güncelleme: 1.08.2023 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor
Uzundere'de yaşayan Lokman Kalaycı (30); doğada bulunan taş, yosun, kuru dal parçaları, ağaç kabuğu gibi malzemeleri toplayıp maket evler yapıyor.

Doğadaki malzemelerin yanı sıra maketlerinde; atık plastik, demir parçalardan ağaçlar, tarlalar, kapılar inşa ediyor.

2011 yılından bu yana yüzlerce maket yapan Kalaycı siparişlere yetişemediğini, Türkiye'nin çeşitli noktalarına maket gönderdiğini ifade ediyor.

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Yaptığı maketler hemen satıldığı için elinde fazla maket bulunmuyor.

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

HER BİR MAKET İÇİN HAFTALARCA ÇALIŞIYOR

Yaptığı her bir maket için özenle çalışıp haftalar süren yapım aşamasının ardından ortaya sanat eserleri çıkartıyor. Bölgede bu işi kimse yapmadığı için çok fazla talep görüyor. Odalarda, ofislerde süs eşyası olarak kullanılan maketler ve yapmış olduğu fener mumluklarda mevcut. Lokman Kalaycı'nın geçtiğimiz yıllarda yaptığı çok sayıda 1 metrelik maketlerde fuarlarda satılmış.

Lokman Kalaycı, '2011 yılından bu yana maket sanatı ile uğraşıyorum. İleriki aşama geçebilmem için kendime yeni bir atölye kuruyorum. Atölyeyi kurduktan sonra işlerimi hızlandırıp günde 1-2 maket çıkarmayı düşünüyorum. Kullandığım malzemeler genelde doğal ve doğadan topluyorum. Farklı yerlerden malzemeler derleyip alıyorum. Çok fazla sipariş alıyorum, hiç elimde maket kalmıyor. Şu an bu iki maket gördüğünüz için çok şanslısınız, bunlar da muhtemelen bir iki saat içerisinde gidecekler' dedi.

2011 yılından bu yana yüzlerce maket yapan Kalaycı siparişlere yetişemiyor.

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor
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