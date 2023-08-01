Bakırköy'de feci kaza... Tırın altında kalan engelli şahıs ezilerek öldü

Bakırköy'de meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalan ve engelli olduğu öğrenilen Aydoğan Tagrap (83) hayatını kaybetti.

Feci kaza Bakırköy'e bağlı İncirli Caddesi'nde saat 15.30 civarında meydana geldi. Trafik ışıklarından tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Aydoğan Tagrap, cadde üzerinde seyir halinde olan tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.