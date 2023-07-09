Pendik’te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı

İstanbul Pendik'te saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti.Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı.Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.