Pendik’te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı
İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İstanbul Pendik'te saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti.
Miras kavgasında 4 kişi öldü
Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.
Miras kavgasında 4 kişi öldü
Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.