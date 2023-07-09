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Ordu'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü

Ordu’da etkili olan sel sonrası ev ve işyerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı.

Ekleme: 9.07.2023 - 01:37 Güncelleme: 9.07.2023 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
Ordu'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndüOrdu'da etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel, şehir merkezinden geçen Bülbül Deresi taşma noktasına geldi.

Ev ve işyerlerini su bastı

Bu nedenle Bülbül Deresi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu Ordu'dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı, trafik farklı noktalardan sağlandı.

Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler dere ve köprülerin olduğu noktalarda iş makineleri ile çalışma başlattı.

Temizlik çalışması başlatıldı

Ekipler, derelerde biriken molozları iş makinesi yardımıyla temizledi. Ordu Büyükşehir ve Altınordu Belediyesi ekipleri sokak ve caddelerde temizlik çalışması başlattı.

Sokak ve caddelerde de su birikintileri yaşanırken vatandaşlar aniden etkili olan sağanak ile birlikte hayatın olumsuz etkilendiğini söylediler.

Ordu için meteorolojik uyarı yapılmıştı

Öte yandan Ordu Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda şu ifadelere yer verilmişti:

'Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. 10 Temmuz 2023 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli yağış sonrası meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'

Ordu'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü
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