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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten Körfez ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi. Cevdet Yılmaz, "İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve ekonomi işbirliği imkanlarını ele aldık" dedi.

Ekleme: 9.07.2023 - 13:30 Güncelleme: 9.07.2023 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.

İkili ve heyetler arası yapılan görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanları ele alındı.

Yılmaz, Twitter hesabından şunları yazdı: "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Katar'a gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştük. İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık.

Diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını kutladığımız bu yıl içinde, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 9.'sunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık.

Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra, özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek.

İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani olmak üzere Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."
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