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CHP'li Tunç Soyer İzmir'i iflasa sürüklüyor! Belediye borç batağında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iş bilmezliği yüzünden 4 yıllık süreçte belediye borç batağına sürüklendi. Firmalar alacaklarını tahsil etmek için ihaleye girip büyükşehirden daire alıyor.

CHP'li Tunç Soyer İzmir'i iflasa sürüklüyor! Belediye borç batağında
Ekleme: 9.07.2023 - 09:27 Güncelleme: 9.07.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tunç Soyer İzmir'i iflasa sürüklüyor! Belediye borç batağında
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iş bilmezliği yüzünden 4 yıllık süreçte belediye borç batağına sürüklenirken, borç miktarı 4 yılda 5 kat artarak 3 milyardan 15 milyar lira seviyelerine ulaştı.

Yaptığı iş karşılığı hak edişini belediyeden tahsil edemeyen çok sayıda firma iflasın eşiğine gelirken alacaklılar paralarını kurtarmak için yeni bir formül geliştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihale ile satışa çıkardığı daireleri ihaleye girip satın alan firmalar dairenin satış bedelini alacaklarından düşerek borçlarını tahsil etmeye başladılar.

BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 yıldır büyükşehir belediyesini borç batağına sürükledi. İzlenen popülist politikalar nedeniyle belediye kasasındaki paralar suyunu çekti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personelin maaşlarını bile ödemekte zorlanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi ile iş yapan firmalar da bundan nasibini aldı. Çok sayıda firma yaptığı iş karşılığı hak edişini aylarca alamayınca finansal açıdan zor durumda kaldı.

TRAMVAY İNŞAATI DURDU

Bunun son örneği Çiğli Tramvayı inşaatında yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi normal koşullarda 2023 yılı mart ayında bitmesi öngörülen projede yüklenici Nurol İnşaat'a hak edişlerini ödeyemeyince yüklenici firma işi durdurmak zorunda kaldı.

Şantiyede görevli çok sayıda çalışanın işine son veren firma iş makinelerini de inşaat alanından çekti. Tramvay hattı adeta hayalet şantiyeye dönüştü.

ALACAKLILAR FORMÜL GELİŞTİRDİ

Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan firmalar alacaklarını tahsil edemeyince yeni yol ve yöntemler geliştirmeye başladı.

Bunun son örneği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi'nde satışa çıkardığı konutlarda yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nden alacağını kurtarmak isteyen firmalar bir nevi barter sistemi uygulamaya başladı.

ALACAKLARDAN DÜŞÜYORLAR

Büyükşehir Belediyesi'nin daire ve arsa satış ihalelerine giren firmalar aldıkları daire ve arsaların satış bedelinin alacaklarından düşülmesi için dilekçe vermeye başladı.

Bu yöntemle son iki ayda Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki konutlardan 21 tanesi Aktepe İnşaat Nakliye Temizlik Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited şirketine satılırken, Onset Digital Baskı Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş firmasına ise yine aynı konutlardan 7 tanesinin satışı gerçekleşti. Opkaya İnşaat da ihaleye girerek 7 adet daireyi satın aldı.

ALACAKLARA KARŞILIK DAİRE

İsminin açıklanmasını istemeyen bir büyükşehir bürokratı alacak karşılığı daire satışını doğruladı. Bir bürokrat SABAH'a şunları söyledi: "Son zamanlarda büyükşehir belediyesi finansal açıdan darboğaza girince hak edişlerini tahsil edemeyen alacaklı firmalar böyle bir yöntem geliştirdi.

Firma büyükşehir belediyesinin satışa çıkardığı arsa ve daire ihalesine girip satın alıyor. İş, daire bedelinin satın alan firmadan tahsiline gelince firma dilekçe ile büyükşehir belediyesine başvuruda bulunup daire bedelinin alacaklarından düşülmesini talep ediyor.

İdarenin onaylaması halinde daire bedeli firmanın alacaklarından düşülüyor.

Durum böyle olunca da dairenin mülkiyeti ihaleyi alan firmaya geçiyor. Firma daha sonra satın aldığı daireyi üçüncü şahıslara satarak parasını bir şekilde tahsil etmiş oluyor."
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