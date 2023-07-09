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Bakan Şimşek'ten memur ve emekli aylıklarıyla ilgili mesaj: Refah seviyesini yükselttik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli aylıklarına ilişkin "Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik" dedi.

Bakan Şimşek'ten memur ve emekli aylıklarıyla ilgili mesaj: Refah seviyesini yükselttik
Ekleme: 9.07.2023 - 09:51 Güncelleme: 9.07.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Bakan Şimşek'ten memur ve emekli aylıklarıyla ilgili mesaj: Refah seviyesini yükselttik
Bakan Şimşek, memur ve emekli aylıklarına yapılan artışlar ve Hazine bütçesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

'Deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı'
"Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar TL’ye (milli gelire oran olarak yüzde 3,1) ulaşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz. Mecliste görüşülmekte olan Milli Dayanışma Paketi, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı hedeflemektedir. Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

'Refah seviyelerini yükselttik'
2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık.

'Mali disiplini yeniden tesis edeceğiz'
Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz.

'Cari açığı azaltacak adımlar atacağız'
Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz."
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