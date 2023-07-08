Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı' olma hayaliyle çıktığı yolculukta tarihi bir yenilgi aldı. Seçimlerde hezimete uğrayan CHP koltuk kavgasına girdi.Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam' mesajları ile genel başkanlıktan vazgeçmeyeceğini belli ederken, Ekrem İmamoğlu cephesi de karşı hamle yapmaktan geri durmuyor. 'Değişim' için internet sitesi açan Ekrem İmamoğlu destek arayışını genişletmeye çalışıyor.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan isimlerden...Ankara'ya doğru yürüyen Tanju Özcan sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti.Özcan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:Pazartesi günü en az 15 İl Başkanı'nı görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum. İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye?Kongreler takvimi işlerken, bu kadar İl Başkanı'nı görevden almayı düşünmek hangi aklın ürünü?Artık şunu kavrayın; halk size güvenmiyor, samimi bulmuyor. Doğru bile söyleseniz inanmıyor. Halka rağmen o koltukta oturmaya devam edemezsiniz. Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın.